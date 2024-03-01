Лавров узрел скрытый смысл в словах Остина о войне НАТО и России: "По Фрейду вырвалось"
Лавров счёл оговоркой по Фрейду слова Остина о войне НАТО и России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © Getty Images / Stephanie Keith
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что заявления главы Пентагона Ллойда Остина о возможности войны НАТО и РФ в случае краха Украины доказывают наличие у Вашингтона такого плана. Об этом он рассказал на дипломатическом форуме в Анталье.
"У него просто по Фрейду вырвалось то, что у них [США] на уме. Ведь до этого все говорили: нельзя допустить, чтобы Украина проиграла, потому что на этом Путин не успокоится и будет захватывать Прибалтику, Польшу, Финляндию. Так оказывается, по открытому, недвусмысленному выражению господина Остина, всё совсем наоборот. У нас таких планов нет и быть не может, а у американцев — да", — объяснил российский министр.
Ранее Остин выступил с заявлением о том, что поражение ВСУ может привести к прямому военному столкновению НАТО с Россией, потому что Москва якобы не планирует останавливаться после падения Киева. Его слова вызвали бурную реакцию. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала утверждение безумным, а в Совфеде предположили, что Остин просто не вполне понимает, что говорит.