Лавров узрел скрытый смысл в словах Остина о войне НАТО и России: "По Фрейду вырвалось"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что заявления главы Пентагона Ллойда Остина о возможности войны НАТО и РФ в случае краха Украины доказывают наличие у Вашингтона такого плана. Об этом он рассказал на дипломатическом форуме в Анталье.

"У него просто по Фрейду вырвалось то, что у них [США] на уме. Ведь до этого все говорили: нельзя допустить, чтобы Украина проиграла, потому что на этом Путин не успокоится и будет захватывать Прибалтику, Польшу, Финляндию. Так оказывается, по открытому, недвусмысленному выражению господина Остина, всё совсем наоборот. У нас таких планов нет и быть не может, а у американцев — да", — объяснил российский министр.