Пушков указал на неадекватность Остина, допустившего войну с Россией
Пушков: Допустивший войну с Россией Остин не до конца осознаёт свои слова
Сенатор Алексей Пушков. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Министр обороны США Ллойд Остин, допустивший возможность вооружённого столкновения России и НАТО, и другие агрессивные западные политики не до конца понимают, что они говорят. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Он указал на статью в немецком журнале Spiegel с рассуждениями о том, чьим на самом деле является конфликт на Украине и как долго коллективный Запад будет поддерживать это государство. По словам сенатора, в западных странах начали задумываться о последствиях возможного военного противостояния с Россией из-за не имеющей значения для их безопасности Незалежной.
"Но это явно не относится ни к Макрону с его якобы "выверенными и продуманными" заявлениями, ни к сменяющим друг друга с бешеной скоростью агрессивным британским министрам, ни к главе Минобороны США Ллойду Остину, допускающему войну между Россией и НАТО", — написал сенатор в телеграм-канале.
Как ранее писал Life.ru, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и НАТО. Он считает, что даже после падения киевского режима власти России "не остановятся".