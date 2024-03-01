Пушков указал на неадекватность Остина, допустившего войну с Россией

Министр обороны США Ллойд Остин, допустивший возможность вооружённого столкновения России и НАТО, и другие агрессивные западные политики не до конца понимают, что они говорят. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Он указал на статью в немецком журнале Spiegel с рассуждениями о том, чьим на самом деле является конфликт на Украине и как долго коллективный Запад будет поддерживать это государство. По словам сенатора, в западных странах начали задумываться о последствиях возможного военного противостояния с Россией из-за не имеющей значения для их безопасности Незалежной.

"Но это явно не относится ни к Макрону с его якобы "выверенными и продуманными" заявлениями, ни к сменяющим друг друга с бешеной скоростью агрессивным британским министрам, ни к главе Минобороны США Ллойду Остину, допускающему войну между Россией и НАТО", — написал сенатор в телеграм-канале.