"Все видят, кто агрессор": Захарова ответила Остину на слова о возможном столкновении РФ и НАТО
Захарова назвала безумными заявления Пентагона о прямом столкновении РФ и НАТО
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сочла безумными слова министра обороны США Ллойда Остина о прямом военном столкновении РФ и НАТО в случае поражения Украины.
"Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для [Владимира] Зеленского? И то и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор, — это Вашингтон", — написала российский дипломат в своём телеграм-канале.
Напомним, на совещании Конгресса Остин заявил, что поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и НАТО. Он считает, что даже после падения киевского режима власти России "не остановятся".
ТАСС / Валерий Шарифулин