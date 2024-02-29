Регион

Уведомления отключены

29 февраля, 18:13

"Все видят, кто агрессор": Захарова ответила Остину на слова о возможном столкновении РФ и НАТО

Захарова назвала безумными заявления Пентагона о прямом столкновении РФ и НАТО

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сочла безумными слова министра обороны США Ллойда Остина о прямом военном столкновении РФ и НАТО в случае поражения Украины.

"Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для [Владимира] Зеленского? И то и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор, — это Вашингтон", — написала российский дипломат в своём телеграм-канале.

Путин заверил в готовности России к диалогу с США по стратегической стабильности
Путин заверил в готовности России к диалогу с США по стратегической стабильности

Напомним, на совещании Конгресса Остин заявил, что поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и НАТО. Он считает, что даже после падения киевского режима власти России "не остановятся".

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Пентагон
  • США
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров