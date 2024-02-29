"Все видят, кто агрессор": Захарова ответила Остину на слова о возможном столкновении РФ и НАТО

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сочла безумными слова министра обороны США Ллойда Остина о прямом военном столкновении РФ и НАТО в случае поражения Украины.

"Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для [Владимира] Зеленского? И то и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор, — это Вашингтон", — написала российский дипломат в своём телеграм-канале.