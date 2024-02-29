Путин заверил в готовности России к диалогу с США по стратегической стабильности 29 февраля, 09:50 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Москва не отказывается от переговорного процесса с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности, но американские коллеги отвечают на это лишь демагогией. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

"Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности... Мы имеем дело с государством, чьи круги стремятся, как они сами говорят, нанести нам стратегическое поражение на поле боя. Звучат голословные обвинения, что мы собираемся разместить оружие в космосе. Это вбросы, это уловка, чтобы навязать переговоры на условиях США. А реакции на документ, подготовленный ещё в 2008 году, нет. Разговоры о готовности к переговорам — демагогия в преддверии президентских выборов", — объяснил российский лидер.

Напомним, в июне прошлого года США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своего стратегического оружия, подпадающего под действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В Кремле позже отметили, что теперь между странами нет даже "намёток" на переговоры по вопросам стратегической безопасности из-за действий Вашингтона.

Авторы Татьяна Миссуми