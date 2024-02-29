Путин: Западу вместо России нужно вымирающее, угасающее пространство

Западным странам вместо настоящей России нужно угасающее, вымирающее пространство. Однако население нашей страны доказало, что единство — всепобеждающая сила, заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

"Западу вместо России нужно угасающее, вымирающее пространство. Такое сотворили со многими другими странами, включая Украину. Однако Запад просчитался, столкнувшись с решимостью российского народа. Представители разных этносов, культур, религий на деле доказали, что единство нашего народа — это колоссальная, всепобеждающая сила", — заявил российский лидер.