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29 февраля, 09:40

Путин: Западу вместо России нужно вымирающее, угасающее пространство

Западным странам вместо настоящей России нужно угасающее, вымирающее пространство. Однако население нашей страны доказало, что единство — всепобеждающая сила, заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

"Западу вместо России нужно угасающее, вымирающее пространство. Такое сотворили со многими другими странами, включая Украину. Однако Запад просчитался, столкнувшись с решимостью российского народа. Представители разных этносов, культур, религий на деле доказали, что единство нашего народа — это колоссальная, всепобеждающая сила", — заявил российский лидер.

У Послания Путина 29 февраля будет наблюдатель из космоса
У Послания Путина 29 февраля будет наблюдатель из космоса

Ранее Life.ru сообщал об официальном анонсе обращения Владимира Путина с Посланием Федеральному собранию РФ Кремлём. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что участники СВО тоже будут на мероприятии. А ещё мы показывали обстановку в Гостином Дворе, где уже начали собираться гости мероприятия. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что слова президента определят перспективные планы развития страны на ближайшие годы. Посмотреть Послание Путина можно в трансляции Life.ru.

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Life.ru / Павел Баранов

Александра Мышляева
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