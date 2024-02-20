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20 февраля, 07:06

Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием 29 февраля

Президент РФ Владимир Путин огласит Послание Федеральному собранию в четверг, 29 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"29 февраля 2024 года президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием", — говорится в сообщении.

К слову, лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявлял, что глава государства может выступить с посланием уже в конце этого месяца. В прошлом году Путин выступил с Посланием Федеральному собранию 21 февраля. Выступление лидера страны началось с темы СВО, а закончилось словами о правде и единстве.

В Кремле рассказали о подготовке к посланию Путина Федеральному собранию
В Кремле рассказали о подготовке к посланию Путина Федеральному собранию
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Kremlin.ru

Иван Косицын
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