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13 февраля, 06:46

Зюганов: Послание Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля

Президент РФ Владимир Путин может выступить с Посланием Федеральному собранию уже в конце этого месяца. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"По посланию президента я задал вопрос: я так понял, [что] будет в конце февраля", — отметил Зюганов на заседании фракции в Госдуме.

Путин может огласить Послание Федеральному собранию 27–28 февраля
Путин может огласить Послание Федеральному собранию 27–28 февраля

В прошлом году Путин выступил с Посланием Федеральному собранию 21 февраля. Выступление лидера страны началось с темы СВО, а закончилось словами о правде и единстве. В частности, Путин тогда отметил, что Россия делала всё возможное, чтобы разрешить кризис в Донбассе мирным путём, тогда как Запад играл "краплёными картами".

А ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также высказался о том, когда Путин может обратиться с Посланием Федеральному собранию. По его словам, это может произойти в конце февраля или начале марта.

В Кремле рассказали о подготовке к посланию Путина Федеральному собранию
В Кремле рассказали о подготовке к посланию Путина Федеральному собранию
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ТАСС / Сергей Савостьянов

Иван Косицын
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