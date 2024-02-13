Зюганов: Послание Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля
Президент РФ Владимир Путин может выступить с Посланием Федеральному собранию уже в конце этого месяца. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"По посланию президента я задал вопрос: я так понял, [что] будет в конце февраля", — отметил Зюганов на заседании фракции в Госдуме.
В прошлом году Путин выступил с Посланием Федеральному собранию 21 февраля. Выступление лидера страны началось с темы СВО, а закончилось словами о правде и единстве. В частности, Путин тогда отметил, что Россия делала всё возможное, чтобы разрешить кризис в Донбассе мирным путём, тогда как Запад играл "краплёными картами".
А ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также высказался о том, когда Путин может обратиться с Посланием Федеральному собранию. По его словам, это может произойти в конце февраля или начале марта.
ТАСС / Сергей Савостьянов