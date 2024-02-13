Зюганов: Послание Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля

Президент РФ Владимир Путин может выступить с Посланием Федеральному собранию уже в конце этого месяца. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"По посланию президента я задал вопрос: я так понял, [что] будет в конце февраля", — отметил Зюганов на заседании фракции в Госдуме.