Песков назвал сроки оглашения Путиным послания к Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию в конце февраля или начале марта. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы не можем этого исключать", — ответил он на вопрос журналистов о возможном обращении Путина к парламенту до предстоящих президентских выборов в РФ.