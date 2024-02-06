Песков назвал сроки оглашения Путиным послания к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию в конце февраля или начале марта. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы не можем этого исключать", — ответил он на вопрос журналистов о возможном обращении Путина к парламенту до предстоящих президентских выборов в РФ.
Напомним, в прошлом году Путин выступил с Посланием Федеральному собранию 21 февраля. Выступление президента началось с темы СВО, а закончилось словами о правде и единстве. В частности, Путин тогда отметил, что Россия делала всё возможное, чтобы разрешить кризис в Донбассе мирным путём, тогда как Запад играл "краплёными картами". В этом году Кремль ещё не называл дату очередного обращения к парламенту, но сообщал о проводимой к мероприятию подготовке.