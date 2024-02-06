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Песков назвал сроки оглашения Путиным послания к Федеральному собранию

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Песков назвал сроки оглашения Путиным послания к Федеральному собранию

6 февраля, 10:09
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию в конце февраля или начале марта. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы не можем этого исключать", — ответил он на вопрос журналистов о возможном обращении Путина к парламенту до предстоящих президентских выборов в РФ.

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Напомним, в прошлом году Путин выступил с Посланием Федеральному собранию 21 февраля. Выступление президента началось с темы СВО, а закончилось словами о правде и единстве. В частности, Путин тогда отметил, что Россия делала всё возможное, чтобы разрешить кризис в Донбассе мирным путём, тогда как Запад играл "краплёными картами". В этом году Кремль ещё не называл дату очередного обращения к парламенту, но сообщал о проводимой к мероприятию подготовке.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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