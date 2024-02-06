"Понимал, что карьера закончится": Медведев рассказал о судьбоносном выборе, который дал ему Путин
Медведев признался, что переехал в Москву из Петербурга по предложению Путина
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что побудило его переехать из Санкт-Петербурга в Москву. По словам политика, такое предложение в 1999 году ему сделал Владимир Путин. Об этом экс-президент рассказал в интервью по случаю 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета.
Медведев признался, что в Северной столице его держала научная и преподавательская карьера, которой он посвятил долгие годы. Именно поэтому предложение Путина вынудило зампреда СБ столкнуться с непростым выбором.
"Я, конечно, понимал, что в этом случае моя научная и преподавательская карьера закончится", — добавил он.
По словам политика, возвращение в университетские стены до сих пор вызывает у него искренние, но противоречивые эмоции.
"Мне становится приятно и действительно отчасти всё равно грустно, что эта эпоха для меня, во всяком случае, прошла", — заключил политик.
Ранее Владимир Путин заявил о необходимости поддержать строительство новых университетских кампусов в регионах с ограниченными бюджетами. Средства политик поручил взять из федеральной казны.
ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов