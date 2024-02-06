"Понимал, что карьера закончится": Медведев рассказал о судьбоносном выборе, который дал ему Путин

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что побудило его переехать из Санкт-Петербурга в Москву. По словам политика, такое предложение в 1999 году ему сделал Владимир Путин. Об этом экс-президент рассказал в интервью по случаю 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета.

Медведев признался, что в Северной столице его держала научная и преподавательская карьера, которой он посвятил долгие годы. Именно поэтому предложение Путина вынудило зампреда СБ столкнуться с непростым выбором.

"Я, конечно, понимал, что в этом случае моя научная и преподавательская карьера закончится", — добавил он.

По словам политика, возвращение в университетские стены до сих пор вызывает у него искренние, но противоречивые эмоции.

"Мне становится приятно и действительно отчасти всё равно грустно, что эта эпоха для меня, во всяком случае, прошла", — заключил политик.