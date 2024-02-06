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5 февраля, 21:08

"Понимал, что карьера закончится": Медведев рассказал о судьбоносном выборе, который дал ему Путин

Медведев признался, что переехал в Москву из Петербурга по предложению Путина

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что побудило его переехать из Санкт-Петербурга в Москву. По словам политика, такое предложение в 1999 году ему сделал Владимир Путин. Об этом экс-президент рассказал в интервью по случаю 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета.

Медведев признался, что в Северной столице его держала научная и преподавательская карьера, которой он посвятил долгие годы. Именно поэтому предложение Путина вынудило зампреда СБ столкнуться с непростым выбором.

"Я, конечно, понимал, что в этом случае моя научная и преподавательская карьера закончится", — добавил он.

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По словам политика, возвращение в университетские стены до сих пор вызывает у него искренние, но противоречивые эмоции.

"Мне становится приятно и действительно отчасти всё равно грустно, что эта эпоха для меня, во всяком случае, прошла", — заключил политик.

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Ранее Владимир Путин заявил о необходимости поддержать строительство новых университетских кампусов в регионах с ограниченными бюджетами. Средства политик поручил взять из федеральной казны.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Илья Пушкарев
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