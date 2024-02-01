Букеты от Путина и Медведева появились на могиле Ельцина в Москве

Российский лидер Владимир Путин и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отправили букеты к могиле первого президента РФ Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве. В четверг, 1 февраля, экс-главе государства исполнилось бы 93 года. Фото с места опубликовал телеграм-канал журналистов кремлёвского пула РИА "Новости".

По его данным, на могиле Ельцина также есть цветы и от экс-директора "Роснано" Анатолия Чубайса. Он прислал композицию из алых роз, которая перевязана широкой бордовой лентой и украшена надписью с золочёными буквами.

Цветы от Медведева на могиле Ельцина в Москве. Фото © Telegram / RIA_Kremlinpool

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка на территории нынешней Свердловской области. Первым президентом России он стал в 1991 году, а в 1996-м был переизбран на второй срок. Пост лидера страны он занимал до 1999 года. Умер Ельцин 23 апреля 2007 года.