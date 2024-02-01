Букеты от Путина и Медведева появились на могиле Ельцина в Москве
Путин и Медведев прислали на могилу Ельцина цветы в его день рождения
Цветы от Путина и Чубайса на могиле Ельцина в Москве. Обложка © Telegram / RIA_Kremlinpool
Российский лидер Владимир Путин и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отправили букеты к могиле первого президента РФ Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве. В четверг, 1 февраля, экс-главе государства исполнилось бы 93 года. Фото с места опубликовал телеграм-канал журналистов кремлёвского пула РИА "Новости".
По его данным, на могиле Ельцина также есть цветы и от экс-директора "Роснано" Анатолия Чубайса. Он прислал композицию из алых роз, которая перевязана широкой бордовой лентой и украшена надписью с золочёными буквами.
Цветы от Медведева на могиле Ельцина в Москве. Фото © Telegram / RIA_Kremlinpool
Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка на территории нынешней Свердловской области. Первым президентом России он стал в 1991 году, а в 1996-м был переизбран на второй срок. Пост лидера страны он занимал до 1999 года. Умер Ельцин 23 апреля 2007 года.
Кстати, недавно вскрылись ранее неизвестные подробности президентства Бориса Ельцина. Архив национальной безопасности США опубликовал рассекреченную стенограмму беседы Билла Клинтона и бывшего российского лидера, в которой последний заявляет, что в случае расширения НАТО Россия должна вступить в альянс первой. По мнению Ельцина, это побудит страны Центральной и Восточной Европы, только вышедшие из Организации Варшавского договора, начать процесс евроатлантической интеграции. В окружении Ельцина утверждают, что никогда не слышали от него подобных вещей.