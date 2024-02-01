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1 февраля, 12:04

Букеты от Путина и Медведева появились на могиле Ельцина в Москве

Путин и Медведев прислали на могилу Ельцина цветы в его день рождения

Цветы от Путина и Чубайса на могиле Ельцина в Москве. Обложка © Telegram / RIA_Kremlinpool

Цветы от Путина и Чубайса на могиле Ельцина в Москве. Обложка © Telegram / RIA_Kremlinpool

Российский лидер Владимир Путин и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отправили букеты к могиле первого президента РФ Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве. В четверг, 1 февраля, экс-главе государства исполнилось бы 93 года. Фото с места опубликовал телеграм-канал журналистов кремлёвского пула РИА "Новости".

По его данным, на могиле Ельцина также есть цветы и от экс-директора "Роснано" Анатолия Чубайса. Он прислал композицию из алых роз, которая перевязана широкой бордовой лентой и украшена надписью с золочёными буквами.

Цветы от Медведева на могиле Ельцина в Москве. Фото © Telegram / RIA_Kremlinpool

Цветы от Медведева на могиле Ельцина в Москве. Фото © Telegram / RIA_Kremlinpool

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка на территории нынешней Свердловской области. Первым президентом России он стал в 1991 году, а в 1996-м был переизбран на второй срок. Пост лидера страны он занимал до 1999 года. Умер Ельцин 23 апреля 2007 года.

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Кстати, недавно вскрылись ранее неизвестные подробности президентства Бориса Ельцина. Архив национальной безопасности США опубликовал рассекреченную стенограмму беседы Билла Клинтона и бывшего российского лидера, в которой последний заявляет, что в случае расширения НАТО Россия должна вступить в альянс первой. По мнению Ельцина, это побудит страны Центральной и Восточной Европы, только вышедшие из Организации Варшавского договора, начать процесс евроатлантической интеграции. В окружении Ельцина утверждают, что никогда не слышали от него подобных вещей.

Наталья Исакова
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