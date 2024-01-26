В окружении Ельцина высказались о его предложении Клинтону принять Россию в НАТО

Личный консультант экс-президента РФ Бориса Ельцина утверждает, что не слышал от него слов о вступлении России в НАТО. Об этом Игорь Минтусов заявил, комментируя рассекреченную стенограмму беседы бывшего российского лидера и его американского коллеги Билла Клинтона.

"С нами такого разговора не было. Это другая тема по сравнению с теми проблемами, которые мы обсуждали. Я о ней ничего не слышал", — сказал политолог в беседе с РИА "Новости".

По мнению Минтусова, публикация беседы не имела какой-либо политической подоплёки и связана с истечением установленного законом срока. Он отметил, что подобные разговоры всегда записываются и остаются в архиве, после чего спустя определённый промежуток времени становятся достоянием общественности.