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26 января, 09:48

В окружении Ельцина высказались о его предложении Клинтону принять Россию в НАТО

Консультант Ельцина заявил, что не слышал от него слов о вступлении РФ в НАТО

Личный консультант экс-президента РФ Бориса Ельцина утверждает, что не слышал от него слов о вступлении России в НАТО. Об этом Игорь Минтусов заявил, комментируя рассекреченную стенограмму беседы бывшего российского лидера и его американского коллеги Билла Клинтона.

"С нами такого разговора не было. Это другая тема по сравнению с теми проблемами, которые мы обсуждали. Я о ней ничего не слышал", — сказал политолог в беседе с РИА "Новости".

По мнению Минтусова, публикация беседы не имела какой-либо политической подоплёки и связана с истечением установленного законом срока. Он отметил, что подобные разговоры всегда записываются и остаются в архиве, после чего спустя определённый промежуток времени становятся достоянием общественности.

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Напомним, Архив национальной безопасности США опубликовал рассекреченную стенограмму беседы Билла Клинтона и Бориса Ельцина. В ней указано, что последний заявил, что при расширении НАТО Россия должна вступить в альянс первой. По мнению первого президента РФ, это побудит страны Центральной и Восточной Европы начать процесс евро-атлантической интеграции.

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ТАСС / Александр Чумичев

Матвей Константинов
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