"Неотъемлемая часть истории страны": В Кремле заявили, что Россия хранит память о Ельцине

Фигура первого президента России Бориса Ельцина является неотъемлемой частью нашей страны. Об этом заявил пресс-секретарь нынешнего главы государства Дмитрий Песков сегодня, 1 февраля, в день 93-летия бывшего российского лидера.

"Это неотъемлемая часть истории нашей страны. Мы храним память о Борисе Николаевиче Ельцине", — сказал представитель Кремля.

В окружении Ельцина высказались о его предложении Клинтону принять Россию в НАТО

В окружении Ельцина высказались о его предложении Клинтону принять Россию в НАТО

Напомним, недавно вскрылись ранее неизвестные подробности президентства Бориса Ельцина: Архив национальной безопасности США опубликовал рассекреченную стенограмму беседы Билла Клинтона и бывшего российского лидера, в которой последний заявляет, что в случае расширения НАТО Россия должна вступить в альянс первой. По мнению Ельцина, это побудит страны Центральной и Восточной Европы, только вышедшие из Организации Варшавского договора, начать процесс евроатлантической интеграции.