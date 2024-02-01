Регион

Уведомления отключены

1 февраля, 10:44

"Неотъемлемая часть истории страны": В Кремле заявили, что Россия хранит память о Ельцине

Песков назвал президентство Ельцина неотъемлемой частью истории России

Борис Ельцин. Обложка © ТАСС / Александра Чумичева, Александра Сенцова

Борис Ельцин. Обложка © ТАСС / Александра Чумичева, Александра Сенцова

Фигура первого президента России Бориса Ельцина является неотъемлемой частью нашей страны. Об этом заявил пресс-секретарь нынешнего главы государства Дмитрий Песков сегодня, 1 февраля, в день 93-летия бывшего российского лидера.

"Это неотъемлемая часть истории нашей страны. Мы храним память о Борисе Николаевиче Ельцине", — сказал представитель Кремля.

В окружении Ельцина высказались о его предложении Клинтону принять Россию в НАТО
В окружении Ельцина высказались о его предложении Клинтону принять Россию в НАТО

Напомним, недавно вскрылись ранее неизвестные подробности президентства Бориса Ельцина: Архив национальной безопасности США опубликовал рассекреченную стенограмму беседы Билла Клинтона и бывшего российского лидера, в которой последний заявляет, что в случае расширения НАТО Россия должна вступить в альянс первой. По мнению Ельцина, это побудит страны Центральной и Восточной Европы, только вышедшие из Организации Варшавского договора, начать процесс евроатлантической интеграции.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Борис Ельцин
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
  • История
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров