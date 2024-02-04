Путин поручил помочь в создании новых кампусов регионам со скромным бюджетом

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости федеральной поддержки для строительства новых университетских кампусов в регионах с ограниченными бюджетами, включая Новгородскую и Смоленскую области. Об этом глава государства сообщил после совещания 1 февраля, передаёт журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Путин — о строительстве новых кампусов в РФ. Видео © T.me / Зарубин

На открытой части заседания, посвящённого развитию сети современных кампусов в РФ, Путин отметил необходимость учитывать разницу в бюджетах у разных компаний и организаций и смотреть, "у кого хватает денег, а у кого не хватает". Так, российский лидер обратил внимание, что в Когалыме строительством занимается компания "ЛУКойл". В то же время в Великом Новгороде мало крупных компаний из-за отсутствия нефти и газа, поэтому там ждут новый кампус.

"Надо обязательно посматривать. Великий Новгород попался на глаза, ну там у них скромно очень с бюджетом", — сказал Путин после совещания, отметив, что есть и другие регионы, которым также нужна материальная помощь.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подтвердил, что в Орле и Смоленске похожая ситуация, а также отметил, что никаких подвижек не будет, если не заниматься этим вручную. Путин согласился с его мнением, отметив, что в Смоленске ситуация с бюджетом, возможно, ещё хуже, чем в Новгороде.