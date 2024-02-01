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1 февраля, 14:33

Путин призвал российскую молодёжь уверенно идти к своей цели

Президент РФ Владимир Путин в ходе съезда общероссийского движения детей и молодёжи "Движение первых" на выставке-форуме "Россия" в Москве выразил уверенность, что если его члены будут уверенно идти к своей цели, то у них получится очень многое. В пример глава государства привёл мост во Владивостоке, о котором горожане мечтали в начале XX века.

"Я вспоминаю почтовые открытки начала прошлого века во Владивостоке. Там изображён мост, о котором люди мечтали. Сегодня есть и этот мост, мы его построили, и ещё один <...> и ещё много достижений, о которых и мечтать в своё время не могли. Я уверен, что, если вы будете также <...> уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту, у нас получится ещё больше", — сказал российский лидер.

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Напомним, сегодня, 1 февраля, Владимир Путин в четвёртый раз посетил выставку-форум "Россия" на московской ВДНХ. Там глава государства прямо сейчас выступает на съезде общероссийского движения детей и молодёжи "Движение первых", с участниками которого он уже со сцены спел гимн нашей страны.

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LIFE

Матвей Константинов
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