Медведев: ЕР не допустила отказа от обязательств перед россиянами в 2023 году

Партия "Единая Россия", несмотря на все вызовы, не допустила в прошлом году отказа от своих обязательств перед гражданами страны, даже от самых сложных. Такое заявление сделал председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии единороссов, посвящённом итогам реализации народной программы за 2023 год.

"Несмотря на все трудности, несмотря на все вызовы, с которыми сталкивается наша страна, мы, это действительно так, не допустили отказов от наших обязательств перед гражданами", — указал Медведев.

Политик указал, что ни одно из обязательств не помещено в долгий ящик стола. По его словам, "Единая Россия" продолжает работать даже над самыми сложными обязательствами. Медведев добавил, что для партии принципиально важно доказать людям, что она действительно держит слово. В качестве примера председатель партии привёл усилия единороссов по развитию здравоохранения, включая первичное звено.

Так, в 2023 году при поддержке партии было получено более 2,5 тысячи машин скорой помощи, почти 1,5 тысячи передвижных медицинских комплексов и свыше 85 тысяч единиц современного оборудования. Вместе с этим почти в два раза выросло финансирование фонда "Круг добра".