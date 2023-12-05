Турчак рассказал о большом достижении "Единой России"

Одна из важнейших задач "Единой России" — продолжить выполнение взятых на себя обязательств в рамках народной программы, а принятие федерального бюджета на 2024–2026 годы с ростом расходов на социальную политику является одним из её достижений в этом направлении. Об этом на партийной дискуссионной площадке "Верю в Россию" сообщил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, его цитирует официальный телеграм-канал "Единой России".

"Недавно мы принимали федеральный бюджет. Одновременно с ростом расходов на оборону и национальную безопасность обеспечили финансирование всех мероприятий народной программы и выполнение всех социальных обязательств. Сложно переоценить, насколько важен такой подход для укрепления уверенности людей в настоящем и будущем. Это наше большое достижение. Достижение нашей большой команды президента", — заявил Турчак, отметив, что считает главным для развития страны чувство уверенности россиян в собственных силах и в благополучном будущем Родины.