"Единая Россия" передала 350 тысяч игрушек больным детям в рамках "Коробки храбрости"

Партия "Единая Россия" провела акцию "Коробка храбрости", в рамках которой удалось собрать более 350 тысяч подарков для детей, находящихся на длительном лечении. Об этом сообщается на официальном сайте "Единой России".

Акция началась 9 ноября и завершилась 1 декабря. Её целью была поддержка юных пациентов больниц и хосписов. В российских регионах было размещено более 2,5 тысячи "коробок храбрости", куда любой желающий мог принести подарки. Активисты ЕР передали собранные игрушки детям в медицинские учреждения. Часть собранных подарков зампредседателя думского Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель центрального совета сторонников "Единой России" Ольга Занко вместе с председателем Московского городского совета сторонников "Единой России" Верой Степаненко, активистами партии и организации "Волонтёры Победы" отправила в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ.

"В этом году мы получили рекордные результаты. По всей стране собрано более 350 тысяч подарков для детей. К акции присоединились свыше 105 тысяч человек: это активисты "Единой России", сторонники партии, депутаты и представители органов власти всех уровней и просто неравнодушные граждане. Ведь так важно поддержать детей, которые храбро сражаются с болезнями. Для маленьких пациентов это настоящий подвиг", — сообщила Ольга Занко.

В акции приняли участие депутаты Госдумы, среди которых Денис Майданов, Сергей Боярский, Светлана Разворотнева, Алёна Аршинова, Ольга Казакова, Артём Бичаев, Виктория Родина, Дмитрий Пирог, Эльвира Аиткулова, Михаил Романов и многие другие. Не остались в стороне и главы регионов: губернатор Рязанской области Павел Малков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн и прочие.

"Единая Россия" проводит акцию "Коробка храбрости" уже более десяти лет. Подарки можно приносить в торговые центры и партнёрские организации, а также в местные и региональные отделения партии и штабы общественной поддержки "Единой России". По санитарным требованиям передавать можно исключительно новые игрушки в упаковке.