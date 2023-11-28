"Всегда будем помнить": Балицкий оценил вклад "Единой России" в восстановление Запорожской области
Балицкий: Запорожцы не забудут вклад "Единой России" в восстановление региона
"Единая Россия" внесла огромный вклад в восстановление Запорожской области, и местные жители никогда этого не забудут. Такое заявление сделал губернатор региона Евгений Балицкий.
"Запорожцы всегда будут помнить, кто был первым, кто пришёл в разрушенные магазины, восстанавливать нашу промышленность. Волонтёры из "Единой России" — люди, которые приехали с открытым сердцем. Сегодня Запорожская область восстанавливается: построена главная магистраль, связавшая Крым по северу Азовского моря. Восстанавливаются сельское хозяйство, школы, быт людей", — сказал он, выступая на партийной дискуссионной площадке "Горжусь Россией" на территории мемориального комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области.
Балицкий обратил внимание, что теперь фраза "Горжусь Россией" совершенно по-другому звучит в новых регионах. Сейчас жители наконец-то находятся рядом "со своим большим народом", а также могут чувствовать то, что чувствовали наши предки. Это и есть настоящее Отечество, резюмировал глава Запорожской области.
Ранее Лайф сообщал, что на партийном съезде выступил командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Он назвал "Единую Россию" командой, которая вершит историю народа вместе с президентом Владимиром Путиным. Командир "Ахмата" отметил, что пока ещё не вступил в партию, но когда-нибудь обязательно это сделает.
ТАСС / Александр Полегенько