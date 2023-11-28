"Всегда будем помнить": Балицкий оценил вклад "Единой России" в восстановление Запорожской области

"Единая Россия" внесла огромный вклад в восстановление Запорожской области, и местные жители никогда этого не забудут. Такое заявление сделал губернатор региона Евгений Балицкий.

"Запорожцы всегда будут помнить, кто был первым, кто пришёл в разрушенные магазины, восстанавливать нашу промышленность. Волонтёры из "Единой России" — люди, которые приехали с открытым сердцем. Сегодня Запорожская область восстанавливается: построена главная магистраль, связавшая Крым по северу Азовского моря. Восстанавливаются сельское хозяйство, школы, быт людей", — сказал он, выступая на партийной дискуссионной площадке "Горжусь Россией" на территории мемориального комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области.

Балицкий обратил внимание, что теперь фраза "Горжусь Россией" совершенно по-другому звучит в новых регионах. Сейчас жители наконец-то находятся рядом "со своим большим народом", а также могут чувствовать то, что чувствовали наши предки. Это и есть настоящее Отечество, резюмировал глава Запорожской области.