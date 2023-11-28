Командир "Ахмата" Алаудинов: Огромный вклад в единение народа принадлежит "Единой России"
Командир "Ахмата" Алаудинов заявил о желании вступить в "Единую Россию"
Апти Алаудинов. Обложка © Сайт ЕР
Россия — это та страна, от которой начнётся возрождение духовных ценностей, и если народ сумеет сплотиться, то РФ станет государством номер один. Такое заявление сделал командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
"Мы принесли карающий меч для фашистов, которые издевались над нашими братьями на исконно русской территории. И мы должны праздновать не Победу, которая нам вернула земли, а Победу, когда народ России стал един. И если мы сумеем сплотиться и идти дальше вместе — мы станем государством номер один", — сказал он, выступая на партийной дискуссионной площадке "Горжусь Россией" на территории мемориального комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области.
Алаудинов назвал "Единую Россию" командой, которая вершит историю народа вместе с президентом Владимиром Путиным. Командир "Ахмата" отметил, что пока ещё не вступил в ЕР, но когда-нибудь обязательно это сделает. Алаудинов признался, что не видит себя ни в какой другой партии, потому что огромный вклад в единение нашего народа принадлежит именно "Единой России".
Ранее Лайф сообщал, что съезд "Единой России" пройдёт в Москве 17 декабря. Место для его проведения выбрано знаковое — площадка выставки "Россия" на ВДНХ. Как подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сегодня выставка "Россия" — это то место, где собрано воедино то, чем наша страна гордится, то, во что мы верим, и то, к чему стремимся.