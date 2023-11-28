Командир "Ахмата" Алаудинов: Огромный вклад в единение народа принадлежит "Единой России"

Россия — это та страна, от которой начнётся возрождение духовных ценностей, и если народ сумеет сплотиться, то РФ станет государством номер один. Такое заявление сделал командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Мы принесли карающий меч для фашистов, которые издевались над нашими братьями на исконно русской территории. И мы должны праздновать не Победу, которая нам вернула земли, а Победу, когда народ России стал един. И если мы сумеем сплотиться и идти дальше вместе — мы станем государством номер один", — сказал он, выступая на партийной дискуссионной площадке "Горжусь Россией" на территории мемориального комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области.

Алаудинов назвал "Единую Россию" командой, которая вершит историю народа вместе с президентом Владимиром Путиным. Командир "Ахмата" отметил, что пока ещё не вступил в ЕР, но когда-нибудь обязательно это сделает. Алаудинов признался, что не видит себя ни в какой другой партии, потому что огромный вклад в единение нашего народа принадлежит именно "Единой России".