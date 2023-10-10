Медведев: "Единая Россия" продолжит выполнять обещания в рамках своей программы

Несмотря на крайне непростые условия при формировании бюджета, "Единая Россия" продолжит выполнять обещания по своей партийной программе. Об этом заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Бюджет действительно формируется в крайне непростых условиях. Но "Единая Россия" вне зависимости от этих условий продолжит выполнять обещания, которые она дала гражданам в своей народной программе, это самое главное", — подчеркнул Медведев на заседании программной Комиссии единороссов по реализации народной программы в 2023 году.

По его словам, партия постаралась максимально учесть пожелания избирателей при работе над бюджетом. Так, были увеличены средства на выплату материнского капитала и субсидии при рождении детей. Кроме того, предусмотрена индексация пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ), заработной платы бюджетников, повышение выплат инвалидам и обеспечено финансирование грантов молодым учёным, а также социально ориентированным некоммерческим организациям, указал председатель ЕР.

В свою очередь секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал направления народной программы, которые получили наибольшую реализацию. В их числе проведение капитального ремонта школ и развитие комфортной среды. Также Турчак прогнозирует выполнение всех запланированных мероприятий народной программы по итогам 2023 года.