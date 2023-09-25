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25 сентября, 09:51

Съезд "Единой России" пройдёт во второй половине декабря

Замсекретаря генсовета ЕР: Съезд партии запланирован на вторую половину декабря

Замсекретаря Генсовета "Единой России" Сергей Перминов сообщил, что съезд партии запланирован на конец года.

"Вторая половина декабря", — приводит его слова РИА "Новости".

Вместе с тем сенатор добавил, что, вероятнее всего, съезд пройдёт в один этап.

"Единая Россия" получила 74 мандата из 90 в Народном совете ДНР на выборах

"Единая Россия" получила 74 мандата из 90 в Народном совете ДНР на выборах

А на прошлой неделе Лайф рассказывал, что "Единая Россия" начала готовиться к президентским выборам, которые запланированы на март 2024 года. В ходе голосования будут использоваться сервисы, которые уже успешно показали себя во время Единого дня голосования этого года.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Юлия Зырянова

Николь Вербер
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