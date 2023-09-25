Съезд "Единой России" пройдёт во второй половине декабря

Вместе с тем сенатор добавил, что, вероятнее всего, съезд пройдёт в один этап.

А на прошлой неделе Лайф рассказывал, что "Единая Россия" начала готовиться к президентским выборам, которые запланированы на март 2024 года. В ходе голосования будут использоваться сервисы, которые уже успешно показали себя во время Единого дня голосования этого года.