Съезд "Единой России" пройдёт во второй половине декабря
Замсекретаря генсовета ЕР: Съезд партии запланирован на вторую половину декабря
Замсекретаря Генсовета "Единой России" Сергей Перминов сообщил, что съезд партии запланирован на конец года.
"Вторая половина декабря", — приводит его слова РИА "Новости".
Вместе с тем сенатор добавил, что, вероятнее всего, съезд пройдёт в один этап.
А на прошлой неделе Лайф рассказывал, что "Единая Россия" начала готовиться к президентским выборам, которые запланированы на март 2024 года. В ходе голосования будут использоваться сервисы, которые уже успешно показали себя во время Единого дня голосования этого года.
ТАСС / POOL / Юлия Зырянова