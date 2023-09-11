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11 сентября, 08:38

"Единая Россия" получила 74 мандата из 90 в Народном совете ДНР на выборах

Политическая партия "Единая Россия" получила 74 мандата из 90 по итогам выборов в Народный совет ДНР. Такие результаты огласил председатель избиркома Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий в ходе выборов.

По его словам, итоговая явка на выборах составила 94,34%, или 2 013 674 человека. Здесь учитывались досрочное голосование и голосования на экстерриториальных участках, уточнил Высоцкий. При этом участковые избиркомы получили 1 899 712 бюллетеней.

"Для людей это праздник": Политологи высказались о значении выборов для новых регионов

"Для людей это праздник": Политологи высказались о значении выборов для новых регионов

Напомним, с 8 по 10 сентября во всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождалось постоянными фейками со стороны украинских властей. Несмотря на все старания Киева, жители новых регионов России активно шли голосовать, а выборы, по признанию международных экспертов, прошли на самом высоком уровне.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Светлана Оперук
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