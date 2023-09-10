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10 сентября, 19:23

"Для людей это праздник": Политологи высказались о значении выборов для новых регионов

Политолог Гераскин: Для жителей новых регионов РФ выборы стали праздником

Для жителей новых регионов России прошедшие выборы стали настоящим праздником, поскольку долгие годы они были попросту лишены возможности участвовать в политической повестке. Таким мнением поделился политолог Илья Гераскин на площадке онлайн-марафона "Ночь выборов", где ведущие эксперты обсудили ход голосования в новых регионах.

Политолог Илья Гераскин — о выборах в новых регионах России. Видео © LIFE

"Выборы по всей России прошли скучно, а вот в новых регионах — для людей праздник. Они чувствуют, что для них это возвращение в нормальность. Люди голосовали за программу будущего, за то, как они будут жить дальше в составе России. Эти выборы — подтверждение стабильности, консолидация новых регионов с другими субъектами России", — высказался эксперт.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, в свою очередь, отметил, что прошедшие выборы позволят окончательно сформировать органы власти в четырёх новых субъектах РФ, а также сделают жителей этих территорий полноправными членами нашей большой семьи. Что касается международных экспертов, то они удивлялись тому, на каком высоком уровне организован избирательный процесс в России.

"У нас, в Луганской Народной Республике, работали наблюдатели из Италии, Германии, Латинской Америки, Венесуэлы. В один голос сказали, что нет никаких сомнений, что избирательный процесс в ЛНР соответствовал полностью всем стандартам", — поделилась член Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова.

"У нас такого нет": Иностранные эксперты рассказали, что их поразило на выборах в новых регионах РФ

"У нас такого нет": Иностранные эксперты рассказали, что их поразило на выборах в новых регионах РФ

Как сообщал Лайф, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Наталья Исакова
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