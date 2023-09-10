"Для людей это праздник": Политологи высказались о значении выборов для новых регионов
Политолог Гераскин: Для жителей новых регионов РФ выборы стали праздником
Для жителей новых регионов России прошедшие выборы стали настоящим праздником, поскольку долгие годы они были попросту лишены возможности участвовать в политической повестке. Таким мнением поделился политолог Илья Гераскин на площадке онлайн-марафона "Ночь выборов", где ведущие эксперты обсудили ход голосования в новых регионах.
Политолог Илья Гераскин — о выборах в новых регионах России. Видео © LIFE
"Выборы по всей России прошли скучно, а вот в новых регионах — для людей праздник. Они чувствуют, что для них это возвращение в нормальность. Люди голосовали за программу будущего, за то, как они будут жить дальше в составе России. Эти выборы — подтверждение стабильности, консолидация новых регионов с другими субъектами России", — высказался эксперт.
Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, в свою очередь, отметил, что прошедшие выборы позволят окончательно сформировать органы власти в четырёх новых субъектах РФ, а также сделают жителей этих территорий полноправными членами нашей большой семьи. Что касается международных экспертов, то они удивлялись тому, на каком высоком уровне организован избирательный процесс в России.
"У нас, в Луганской Народной Республике, работали наблюдатели из Италии, Германии, Латинской Америки, Венесуэлы. В один голос сказали, что нет никаких сомнений, что избирательный процесс в ЛНР соответствовал полностью всем стандартам", — поделилась член Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова.
Как сообщал Лайф, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин