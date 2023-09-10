"Для людей это праздник": Политологи высказались о значении выборов для новых регионов

Для жителей новых регионов России прошедшие выборы стали настоящим праздником, поскольку долгие годы они были попросту лишены возможности участвовать в политической повестке. Таким мнением поделился политолог Илья Гераскин на площадке онлайн-марафона "Ночь выборов", где ведущие эксперты обсудили ход голосования в новых регионах.

Политолог Илья Гераскин — о выборах в новых регионах России. Видео © LIFE

"Выборы по всей России прошли скучно, а вот в новых регионах — для людей праздник. Они чувствуют, что для них это возвращение в нормальность. Люди голосовали за программу будущего, за то, как они будут жить дальше в составе России. Эти выборы — подтверждение стабильности, консолидация новых регионов с другими субъектами России", — высказался эксперт.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, в свою очередь, отметил, что прошедшие выборы позволят окончательно сформировать органы власти в четырёх новых субъектах РФ, а также сделают жителей этих территорий полноправными членами нашей большой семьи. Что касается международных экспертов, то они удивлялись тому, на каком высоком уровне организован избирательный процесс в России.