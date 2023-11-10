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10 ноября, 10:22

Названа дата съезда ЕР на площадке выставки-форума "Россия" в Москве

Турчак: Съезд ЕР состоится на площадке выставки-форума "Россия" 17 декабря

Съезд партии "Единая Россия" пройдёт на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ 17 декабря. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. По его словам, место проведения выбрано неслучайно, ведь данная выставка вбирает в себя всё то, чем гордится страна.

"Решением президиума генсовета определили дату съезда "Единой России". Он пройдёт в Москве 17 декабря на площадке выставки "Россия" на ВДНХ. До этого все партийные отделения проведут конференции и определят делегатов, которые представят регионы на съезде", — написал он в телеграм-канале.

Турчак добавил, что до съезда будет проведено три панельные дискуссии: в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Москве. В ходе этих встреч представители регионов обсудят результаты работы по народной программе партии (документ, который сформирован на основании предложений и обращений граждан по всем сферам жизни). Кроме того, в рамках панельных дискуссий планируется уделить внимание позиции "Единой России" по ключевым вопросам и сформулировать предложения для съезда.

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О том, что "Единая Россия" запланировала съезд в конце года, стало известно ещё в июле. Тогда об этом рассказал глава Центрального исполкома партии Александр Сидякин. В сентябре замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов сообщил, что съезд запланирован на вторую половину декабря.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Никита Осипов
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