Названа дата съезда ЕР на площадке выставки-форума "Россия" в Москве

Съезд партии "Единая Россия" пройдёт на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ 17 декабря. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. По его словам, место проведения выбрано неслучайно, ведь данная выставка вбирает в себя всё то, чем гордится страна.

"Решением президиума генсовета определили дату съезда "Единой России". Он пройдёт в Москве 17 декабря на площадке выставки "Россия" на ВДНХ. До этого все партийные отделения проведут конференции и определят делегатов, которые представят регионы на съезде", — написал он в телеграм-канале.

Турчак добавил, что до съезда будет проведено три панельные дискуссии: в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Москве. В ходе этих встреч представители регионов обсудят результаты работы по народной программе партии (документ, который сформирован на основании предложений и обращений граждан по всем сферам жизни). Кроме того, в рамках панельных дискуссий планируется уделить внимание позиции "Единой России" по ключевым вопросам и сформулировать предложения для съезда.