"Единая Россия" запланировала съезд в конце года

"Единая Россия" планирует провести съезд в конце 2023 года. Об этом рассказал журналистам глава Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

В 2022 году партия посчитала, что мероприятие "не укладывается в контекст событий", поэтому съезда не проводила, но в этом году, судя по словам Сидякина, отмены не планируется.

"Он состоится в конце года", — приводит слова депутата РИА "Новости".