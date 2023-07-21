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21 июля, 13:14

"Единая Россия" запланировала съезд в конце года

"Единая Россия" планирует провести съезд в конце 2023 года. Об этом рассказал журналистам глава Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

В 2022 году партия посчитала, что мероприятие "не укладывается в контекст событий", поэтому съезда не проводила, но в этом году, судя по словам Сидякина, отмены не планируется.

"Он состоится в конце года", приводит слова депутата РИА "Новости".

"Единая Россия" исполнила мечту школьника из Скадовска о поездке в Петербург

"Единая Россия" исполнила мечту школьника из Скадовска о поездке в Петербург

Ранее сообщалось, что гуманитарный центр "Единой России" подписал соглашение с главами ЛНР и ДНР. Партия намерена усилить помощь республикам с подготовкой и переподготовкой местных педагогов, деятелей стройотрядов, оказать содействие в развитии системы досуговых и культурных центров, а также в проведении взаимных консультаций, форумов и конференций. А буквально на днях "Единая Россия" открыла штаб общественной поддержки в Луганске.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Юлия Зырянова

Алексей Берковиц
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