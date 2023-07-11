"Единая Россия" исполнила мечту школьника из Скадовска о поездке в Петербург

Десятиклассник из города Скадовска Илья рассказал депутату Госдумы, секретарю регионального отделения "Единой России" в Херсонской области Игорю Кастюкевичу о своей мечте побывать в Санкт-Петербурге. Члены партии реализовали её и подарили школьнику и его маме поездку в Северную столицу России.

ЕР исполнила мечту школьника из Скадовска и подарила поездку в Санкт-Петербург. Видео © "Единая Россия" в Херсонской области

"Меня зацепило то, что он изучал Санкт-Петербург по произведениям Достоевского и часто спорил с учителями в школе, которые преподавали искажённую историю. Захотелось исполнить его мечту, чтобы Илья увидел, насколько красива Северная столица России в реальности", — поделился Кастюкевич.

Сам Илья рассказал, что историей увлекается с детства. Ещё до того момента, когда город Скадовск стал частью России, школьнику приходилось конфликтовать с учителями, которые пытались выдать за правду ложные факты. Так, он объяснял, что Бандера на самом деле не герой, а деятельность украинских военных искусственно возвеличена.

"Это не наши герои явно. По сути, нам прививали чужую историю", — добавил десятиклассник.

Помог исполнить мечту Ильи участник предварительного голосования ЕР в Херсонской области Евгений Кузьмин. Он родился в Петербурге и обеспечил не только поездку, но и организовал индивидуальную экскурсию по городу и достопримечательностям. Школьнику показали Царское село, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, а также связанные с Достоевским места. В будущем Илья планирует вернуться в Петербург и поступить в местный вуз. Он подчеркнул, что прогулка по Северной столице прошла замечательно.

"Я столько всего увидел, что, думаю, на всю жизнь запомню. Просто огромная благодарность партии "Единая Россия", Игорю Юрьевичу Кастюкевичу, Евгению Кузьмину за то, что встретили, показали. У меня даже, честно, в голове не укладывается", — сказал Илья.