Турчак назвал главную задачу "Единой России" сегодня

Секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак принял участие в открытии дискуссионной площадки "Горжусь Россией", которую проводит партия в преддверии своего съезда. Во время своего выступления он заявил, что сегодня партии необходимо обеспечить единство общества.

"Сегодня каждый день появляются новые герои, новые достижения и победы. Эти победы мы не должны дать замолчать. Мы не имеем никакого права при успехе на фронте проигрывать в информационной войне. Труд каждого на своём рабочем месте, в общественном служении должен вести нас к Победе", — приводит слова секретаря генсовета телеграм-канал партии "Единая Россия".

Также Турчак затронул тему антироссийских санкций. Он сообщил, что с начала спецоперации Россия приняла уже более 250 законов "для эффективного противодействия внешнему давлению". Кроме того, под руководством депутата от ЕР Дмитрия Саблина было создано отдельное подразделение БАРС "Каскад", которое вступило в состав ВКС России. А в рамках созданной президентом России Владимиром Путиным рабочей группы по СВО единороссы решают вопросы с выплатами, отпусками и реабилитацией раненых.

"По инициативе группы принято более 80 законов по поддержке бойцов и членов их семей, отработано более 40 тысяч обращений. С первых дней СВО все региональные отделения партии включились в сбор и отправку гуманитарной помощи. Собрано и доставлено свыше 80 тысяч тонн грузов. Закуплено для наших подразделений специальной техники на сумму более 8,5 миллиарда рублей", — подчеркнул Турчак, добавив, что более трёх тысяч молодогвардейцев со всей страны работали и продолжают работать волонтёрами непосредственно в прифронтовой зоне и в новых регионах.