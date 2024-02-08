Путин может огласить Послание Федеральному собранию 27–28 февраля

Глава государства Владимир Путин может выступить с Посланием Федеральному собранию 27–28 февраля. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники в губернаторском корпусе.

По словам одного из собеседников агентства, губернатор с востока страны запланировал командировку на 27 февраля, хотя дата может в последний момент и поменяться. Иной источник рассказал про другого главу региона, который уже "запланировал" в графике собрание на 28 февраля, хотя эта дата пока под вопросом.