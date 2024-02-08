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8 февраля, 04:34

Путин может огласить Послание Федеральному собранию 27–28 февраля

РИА "Новости": Путин может огласить Послание Федеральному собранию 27–28 февраля

Глава государства Владимир Путин может выступить с Посланием Федеральному собранию 27–28 февраля. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники в губернаторском корпусе.

По словам одного из собеседников агентства, губернатор с востока страны запланировал командировку на 27 февраля, хотя дата может в последний момент и поменяться. Иной источник рассказал про другого главу региона, который уже "запланировал" в графике собрание на 28 февраля, хотя эта дата пока под вопросом.

Напомним, в прошлом году Путин выступил с Посланием Федеральному собранию 21 февраля. Выступление президента началось с темы СВО, а закончилось словами о правде и единстве. В частности, Путин тогда отметил, что Россия делала всё возможное, чтобы разрешить кризис в Донбассе мирным путём, тогда как Запад играл "краплёными картами".

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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также высказался о том, когда Путин может обратиться с Посланием к Федеральному собранию. По версии Пескова, это может произойти в конце февраля или начале марта.

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Life.ru / Павел Баранов

Анатолий Симоненко
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