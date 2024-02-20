Песков: Бойцы СВО будут присутствовать на послании Путина Федеральному собранию

Участники спецоперации будут присутствовать на Послании Федеральному собранию, которое 29 февраля огласит президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, [бойцы] будут [приглашены]. Наши герои, которые участвовали или участвуют в СВО, конечно же, будут присутствовать", — сказал он в ответ на вопрос журналистов.

Представитель Кремля также уточнил некоторые подробности грядущего мероприятия. Он не стал раскрывать темы речи президента и место оглашения послания. Кроме того, отметил Песков, после этого не планируется проводить митинг-концерт. Что касается представителей СМИ и участников, то аккредитация и рассылка приглашений начнётся уже сегодня, 20 февраля.

Комментируя возможность проведения российским лидером подготовительных совещаний с членами кабмина, Песков отметил, что глава государства всегда находится с ними на связи.

"Эти контакты идут у президента на ежедневной основе, он общается с вице-премьерами, которые курируют те или иные направления, по несколько раз в день. Этот процесс постоянный", — добавил он.