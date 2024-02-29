Детские пособия и стратегия России: Самарский губернатор рассказал Life.ru об ожиданиях от Послания Путина

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию определит перспективные планы развития страны на ближайшие годы. Однако за стратегическими решениями никогда не забываются нужды рядовых россиян, заявил в беседе с Life.ru губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров — об ожиданиях от Послания Путина Федеральному собранию. Видео © Life.ru

"За стратегическими решениями никогда не забываются чаяния и нужды граждан России. Целый ряд инициатив и мер социальной поддержки озвучиваются именно в Послании. Особое внимание я акцентировал бы на том, что президент уделяет особое внимание семьям с детьми, многодетным семьям. Уверен, что и в этот раз тема будет затронута, и рассчитываю, что люди откликнутся на новые инициативы нашего национального лидера", — поделился самарский губернатор.