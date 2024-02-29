Детские пособия и стратегия России: Самарский губернатор рассказал Life.ru об ожиданиях от Послания Путина
Самарский губернатор Азаров считает, что Путин в Послании сделает упор на детях
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию определит перспективные планы развития страны на ближайшие годы. Однако за стратегическими решениями никогда не забываются нужды рядовых россиян, заявил в беседе с Life.ru губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Дмитрий Азаров — об ожиданиях от Послания Путина Федеральному собранию. Видео © Life.ru
"За стратегическими решениями никогда не забываются чаяния и нужды граждан России. Целый ряд инициатив и мер социальной поддержки озвучиваются именно в Послании. Особое внимание я акцентировал бы на том, что президент уделяет особое внимание семьям с детьми, многодетным семьям. Уверен, что и в этот раз тема будет затронута, и рассчитываю, что люди откликнутся на новые инициативы нашего национального лидера", — поделился самарский губернатор.
На вопрос, хватит ли денег на выполнение всех предстоящих распоряжений Путина, Азаров напомнил совет главы государства к губернаторам смелее брать на себя ответственность за реализацию крупных проектов. Он заметил, что ни один субъект РФ не принял на себя большую ответственность, чем Самарская область. Там на сегодняшний день реализуют самые масштабные инфраструктурные задачи на принципах государственно-частного партнёрства, заметил Азаров. В частности, он напомнил про строительство новой трассы "Обход Тольятти" и автомобильного моста через Волгу. Глава Самарской области рассказал, что 26 февраля, в преддверии Послания к Федеральному собранию, волжские берега были соединены на территории региона.
Life.ru ранее рассказывал об официальном анонсе обращения Владимира Путина с Посланием Федеральному собранию РФ Кремлём. В предыдущем году мероприятие проходило 21 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что участники специальной военной операции также будут приглашены в Гостиный Двор на оглашение Послания. А ещё Life.ru показывал обстановку в Гостином Дворе, где уже начали собираться гости мероприятия. Смотреть Послание Путина можно будет в трансляции Life.ru.
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