У Послания Путина 29 февраля будет наблюдатель из космоса

Герой России, командир отряда космонавтов "Роскосмоса", представитель команды Путина Олег Кононенко будет с борта Международной космической станции следить за Посланием президента РФ Федеральному собранию. В видеообращении с орбиты он заметил, что от объявленных главой государства решений будет зависеть будущее.

Кононенко будет с МКС следить за Посланием Путина Федеральному собранию. Видео © Предоставлено Life.ru

"Отсюда я вижу, насколько велика и удивительна наша страна. У нас огромный потенциал для движения вперёд, а самое главное — невероятно талантливые люди. Наши достижения в социальной и научной сферах создают лучшие условия для жизни в России. Скоро состоится обращение президента страны к Федеральному собранию. Это событие имеет огромное значение. Находясь на орбите, я буду следить за выступлением Путина, так как от объявленных решений и ориентиров зависит будущее нашей Родины", — подчеркнул Кононенко.