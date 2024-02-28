У Послания Путина 29 февраля будет наблюдатель из космоса
Космонавт Кононенко будет с МКС смотреть Послание Путина Федеральному собранию
Герой России, командир отряда космонавтов "Роскосмоса", представитель команды Путина Олег Кононенко будет с борта Международной космической станции следить за Посланием президента РФ Федеральному собранию. В видеообращении с орбиты он заметил, что от объявленных главой государства решений будет зависеть будущее.
Кононенко будет с МКС следить за Посланием Путина Федеральному собранию. Видео © Предоставлено Life.ru
"Отсюда я вижу, насколько велика и удивительна наша страна. У нас огромный потенциал для движения вперёд, а самое главное — невероятно талантливые люди. Наши достижения в социальной и научной сферах создают лучшие условия для жизни в России. Скоро состоится обращение президента страны к Федеральному собранию. Это событие имеет огромное значение. Находясь на орбите, я буду следить за выступлением Путина, так как от объявленных решений и ориентиров зависит будущее нашей Родины", — подчеркнул Кононенко.
Космонавт убеждён в том, что Послание Путина важно услышать не только для понимания общего курса России, но и для того, чтобы каждый гражданин страны определил свой вклад в достижение стратегических целей Родины и построение её будущего. Кононенко признался, что рад быть частью большой команды большой страны, команды единомышленников, которые готовы взять на себя ответственность за своё будущее. "Вместе — мы сила!" — заключил он.
Как уже сообщал Life.ru, оглашение Путиным Послания Федеральному собранию РФ состоится завтра, 29 февраля. Президент рассказал, что обращение станет постановкой задач на ближайшие шесть лет. 26 февраля Песков заявил, что Путин начал подготовку к посланию. В Кремле пообещали аккредитовать на него журналистов, в том числе из недружественных стран.
Предоставлено Life.ru