Путин начал подготовку к Посланию Федеральному собранию

По его словам, Путин будет готовиться к оглашению послания в понедельник, во вторник и в среду.

"В ходе дней, которые предшествуют оглашению, у Путина в день десятки личных и телефонных контактов рабочего характера: и с министрами, и с вице-премьерами, с работниками Администрации Президента. С понедельника по среду он будет готовиться", — отметил представитель Кремля.