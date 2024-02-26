Путин начал подготовку к Посланию Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин начал подготовку к оглашению Послания Федеральному собранию: глава государства лично работает над текстом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Путин будет готовиться к оглашению послания в понедельник, во вторник и в среду.
"В ходе дней, которые предшествуют оглашению, у Путина в день десятки личных и телефонных контактов рабочего характера: и с министрами, и с вице-премьерами, с работниками Администрации Президента. С понедельника по среду он будет готовиться", — отметил представитель Кремля.
Life.ru напоминает, что оглашение Владимиром Путиным Послания Федеральному собранию РФ состоится 29 февраля. В прошлом году глава государства выступил с речью 21 февраля. Сам президент пояснил, что послание станет постановкой задач на ближайшие шесть лет.
Kremlin.ru