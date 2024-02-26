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26 февраля, 09:58

Путин начал подготовку к Посланию Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин начал подготовку к оглашению Послания Федеральному собранию: глава государства лично работает над текстом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Путин будет готовиться к оглашению послания в понедельник, во вторник и в среду.

"В ходе дней, которые предшествуют оглашению, у Путина в день десятки личных и телефонных контактов рабочего характера: и с министрами, и с вице-премьерами, с работниками Администрации Президента. С понедельника по среду он будет готовиться", отметил представитель Кремля.

Эксперты поделились ожиданиями от послания Путина Федеральному собранию
Эксперты поделились ожиданиями от послания Путина Федеральному собранию

Life.ru напоминает, что оглашение Владимиром Путиным Послания Федеральному собранию РФ состоится 29 февраля. В прошлом году глава государства выступил с речью 21 февраля. Сам президент пояснил, что послание станет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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