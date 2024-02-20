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20 февраля, 15:53

Путин раскрыл, о чём будет его Послание Федеральному собранию

Путин: Послание Федеральному собранию будет постановкой задач на ближайшие 6 лет

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию станет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Об этом заявил сам глава государства в обращении к участникам форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".

"Это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Но с учётом внутриполитического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет", — указал российский лидер.

Глава российского государства отметил, что ожидает от участников форума сильных идей. Главное, по его словам, чтобы новые инициативы можно было реализовать не только в его послании парламенту, но и в ближайшей исторической перспективе.

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А ранее Life.ru писал, что Кремль официально анонсировал оглашение Владимиром Путиным Послания Федеральному собранию РФ. Мероприятие пройдёт 29 февраля. В прошлом году глава государства выступил с речью 21 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что участники спецоперации будут присутствовать на этом важном мероприятии.

Дарья Нарыкова
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