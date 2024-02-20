Путин раскрыл, о чём будет его Послание Федеральному собранию

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию станет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Об этом заявил сам глава государства в обращении к участникам форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".

"Это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Но с учётом внутриполитического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет", — указал российский лидер.

Глава российского государства отметил, что ожидает от участников форума сильных идей. Главное, по его словам, чтобы новые инициативы можно было реализовать не только в его послании парламенту, но и в ближайшей исторической перспективе.