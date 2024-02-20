Путин заявил, что Россия переживает особое время, и назвал главную задачу

Россия переживает особое время, новизна которого заключается в необходимости вывести страну на новый этап развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".

"Сильные идеи всегда нужны, потому что всегда стоят задачи, связанные с развитием. Но сильные идеи для нового времени именно сегодня — это вот прямо в точку!" — сказал глава государства.

Путин добавил, что сегодня Россия переживает особое время. Страна выходит на совершенно другой уровень стоящих перед ней задач, добившись которых выйдет на новый этап развития.