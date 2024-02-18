Путин объяснил, почему Россия не начала СВО на Украине раньше

Президент РФ Владимир Путин объяснил, что Россия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что рассчитывала на исполнение Минских соглашений. По его словам, Москва не знала, что европейцы не собирались их реализовывать.

"Мы рассчитывали на порядочность наших партнёров, рассчитывали, что договорённости, которые были достигнуты в том же Минске, в конечном итоге будут исполняться всеми. Мы же только позднее узнали истинное положение дел, когда бывший канцлер [ФРГ] и бывший президент Франции сказали, что они и не собирались выполнять этих соглашений. Но мы же этого не знали, мы же всё-таки старались их реализовать, как бы сложны они ни были для, кстати говоря, обеих сторон", — объяснил президент в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России-1".