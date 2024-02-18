Илон Маск сделал прогноз о России после взятия Авдеевки
Илон Маск заявил после взятия Авдеевки, что России выгоден длительный конфликт
Американский предприниматель Илон Маск. Обложка © shutterstock
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал освобождение Авдеевки российскими войсками. По его оценке, Москве выгоден длительный конфликт на Украине.
"Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России", — ответил Маск в соцсети X на пост миллиардера Дэвида Сакса, о том, что ВСУ потерпели поражение в Авдеевке, а Армия РФ наступает.
Напомним, вечером 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. Сейчас в городе проводится окончательная зачистка. Глава государства объявил благодарность всем подразделениям ВС РФ, причастным к победе. В битве за город участвовали бойцы из 30, 35, 55, 74, 1, 9, 114-й отдельных мотострелковых бригад, а также экипажи бронемашин из 10, 6, 80-го и 239-го танковых полков. Командовал группировкой "Центр", освобождавшей Авдеевку, Андрей Мордвичев.