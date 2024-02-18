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18 февраля, 08:19

Илон Маск сделал прогноз о России после взятия Авдеевки

Илон Маск заявил после взятия Авдеевки, что России выгоден длительный конфликт

Американский предприниматель Илон Маск. Обложка © shutterstock

Американский предприниматель Илон Маск. Обложка © shutterstock

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал освобождение Авдеевки российскими войсками. По его оценке, Москве выгоден длительный конфликт на Украине.

"Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России", — ответил Маск в соцсети X на пост миллиардера Дэвида Сакса, о том, что ВСУ потерпели поражение в Авдеевке, а Армия РФ наступает.

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Напомним, вечером 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. Сейчас в городе проводится окончательная зачистка. Глава государства объявил благодарность всем подразделениям ВС РФ, причастным к победе. В битве за город участвовали бойцы из 30, 35, 55, 74, 1, 9, 114-й отдельных мотострелковых бригад, а также экипажи бронемашин из 10, 6, 80-го и 239-го танковых полков. Командовал группировкой "Центр", освобождавшей Авдеевку, Андрей Мордвичев.

Андрей Бражников
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