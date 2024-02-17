Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня в Кремле министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Вооружёнными силами Российской Федерации о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевки Донецкой Народной Республики, который представлял собой мощный оборонительный узел Вооружённых сил Украины", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в министерстве, всего было освобождено 31,75 кв. км территории. За последние сутки ВСУ потеряли в боях за город 1500 военнослужащих, спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и технику, удалось только отдельным разрозненным формированиям. Сейчас проводится окончательная зачистка города от украинских военных, а также блокирование подразделений, засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате.