Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня в Кремле министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Вооружёнными силами Российской Федерации о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевки Донецкой Народной Республики, который представлял собой мощный оборонительный узел Вооружённых сил Украины", — говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в министерстве, всего было освобождено 31,75 кв. км территории. За последние сутки ВСУ потеряли в боях за город 1500 военнослужащих, спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и технику, удалось только отдельным разрозненным формированиям. Сейчас проводится окончательная зачистка города от украинских военных, а также блокирование подразделений, засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате.
Как указали в ведомстве, освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, существенно обезопасив его от обстрелов.
Накануне новый главком ВСУ Александр Сырский приказал украинским подразделениям отступить из Авдеевки. Владимир Зеленский объяснил это решение необходимостью сохранить жизни украинских солдат. После этого в Сети появилось видео, как российские военные водрузили триколор на крыше коксохимического завода в городе.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин