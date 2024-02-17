Сырский приказал ВСУ спасаться из Авдеевки

Украинские военнослужащие будут выведены из окружённой Авдеевки и займут оборонительные позиции. Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Исходя из оперативной обстановки вокруг Авдеевки, я принял решение вывести наши подразделения из города и перейти к обороне", — написал генерал в соцсетях.