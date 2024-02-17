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17 февраля, 00:52

Сырский приказал ВСУ спасаться из Авдеевки

Главком ВСУ Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки

Украинские военнослужащие будут выведены из окружённой Авдеевки и займут оборонительные позиции. Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Исходя из оперативной обстановки вокруг Авдеевки, я принял решение вывести наши подразделения из города и перейти к обороне", — написал генерал в соцсетях.

По данным командующего группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, подразделения ВСУ уже вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

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А между тем Российская армия почти сомкнула в клещи последние пути ВСУ для отступления из города. Избежать окружения солдатам не помогли даже элитные подразделения киевского режима. Ситуацию в населённом пункте украинцы сравнивают с Артёмовском, жалуясь на худшую обстановку.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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