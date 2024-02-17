Сырский приказал ВСУ спасаться из Авдеевки
Главком ВСУ Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки
Украинские военнослужащие будут выведены из окружённой Авдеевки и займут оборонительные позиции. Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Исходя из оперативной обстановки вокруг Авдеевки, я принял решение вывести наши подразделения из города и перейти к обороне", — написал генерал в соцсетях.
По данным командующего группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, подразделения ВСУ уже вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.
А между тем Российская армия почти сомкнула в клещи последние пути ВСУ для отступления из города. Избежать окружения солдатам не помогли даже элитные подразделения киевского режима. Ситуацию в населённом пункте украинцы сравнивают с Артёмовском, жалуясь на худшую обстановку.
Flickr / President Of Ukraine