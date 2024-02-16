"Хуже, чем в Артёмовске": В ВСУ заявили о критической ситуации в Авдеевке

ВСУ находятся в критическом положении в районе Авдеевки, в окрестностях Донецка. Об этом заявил пресс-офицер штурмовой украинской бригады Александр Бородин. По его словам, положение украинских войск там хуже, чем было в Артёмовске, который ранее сдал Киев, а связано это с огромным количеством техники, которую применяют Вооружённые силы Российской Федерации.

"Если сравнивать с самым критическим периодом в Бахмуте (Артёмовск, — Прим. Life.ru) и сейчас в Авдеевке, почему сейчас сложнее. У врага огромное количество КАБов, техники. Здесь же танковые атаки вместе с пехотой, БТР, БМП, авиацией и FPV", — сообщил он украинскому агенству УНИАН.