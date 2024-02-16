"Дорога усеяна нашими трупами": Гарнизону ВСУ приказали спалить Авдеевку вместе с ранеными товарищами и бежать Боец ВСУ заявил, что командир приказал бросить раненых и всё сжечь под Авдеевкой 16 февраля, 08:52 Обложка © t.me / V_Zelenskiy_official

Украинский военный Виктор Беляк рассказал в соцсети, что дорога в Авдеевку усыпана телами мёртвых солдат ВСУ, которые Киев не собирается забирать, а командиры при отступлении приказывают подчинённым "бросать раненых и всё сжигать".

"Генплан — или пан, или пропал. Группы отправлялись одна за другой — видимость нулевая. Это было тупо выживание. Вражеская артиллерия. Дорога в Авдеевку усеяна нашими трупами", — рассказал Беляк об отступлении ВСУ из Авдеевки.

101-я бригада ВСУ, где числится Беляк, находилась в укрепрайоне "Зенит", к югу от города, и попала практически в полное окружение российских войск. Солдаты пытались самостоятельно выбраться из ловушки, так как командование их бросило. Беляк вспоминает, что по рации один из начальников предложил им самостоятельно подумать о своём спасении: "Оставляйте трёхсотых [раненых] и сжигайте всё".

Беляк признался, что сам лежал в бункере под Авдеевкой с ранениями и эти слова командира глубоко задели его. Он уверен, что их просто бросили умирать и никто даже не пытался организовать эвакуацию. Выйти из окружения и примкнуть к отступающим смогли далеко не все солдаты ВСУ, резюмирует Беляк.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что город Авдеевка находится на грани перехода под контроль Армии России. По его словам, Вашингтон получает отчёты от украинцев о том, что ситуация является критической, а российские военные продолжают наступать на позиции ВСУ каждый день.

Авторы Татьяна Миссуми