Город Авдеевка находится на грани перехода под контроль Армии России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В ходе брифинга для журналистов он указал, что Вашингтон получает отчёты от украинцев о том, что ситуация является критической, а российские военные продолжают наступать на позиции ВСУ каждый день.

"Авдеевка находится на грани перехода под российский контроль", — сказал Кирби.

По словам представителя Белого дома, если республиканцы не примут меры в ближайшее время, то, что происходит сейчас в Авдеевке, вполне может произойти и в других частях фронта.