Авдеевка на грани перехода под контроль Армии России, указали в Белом доме
Кирби заявил, что Авдеевка находится на грани перехода под контроль ВС РФ
Город Авдеевка находится на грани перехода под контроль Армии России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
В ходе брифинга для журналистов он указал, что Вашингтон получает отчёты от украинцев о том, что ситуация является критической, а российские военные продолжают наступать на позиции ВСУ каждый день.
"Авдеевка находится на грани перехода под российский контроль", — сказал Кирби.
По словам представителя Белого дома, если республиканцы не примут меры в ближайшее время, то, что происходит сейчас в Авдеевке, вполне может произойти и в других частях фронта.
Ранее военный эксперт раскрыл, как российские бойцы истощили ВСУ в Авдеевке. По его словам, подразделения ВС РФ создали большое количество неглубоких прорывов на разных участках фронта, однако каждый из них постепенно ухудшал положение ВСУ.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин