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15 февраля, 15:41

"Тактика иглоукалывания": Военный эксперт раскрыл, как российские бойцы истощили ВСУ в Авдеевке

Военный эксперт Норин заявил об истощении группировки ВСУ в Авдеевке в зоне СВО

ВСУ истощены в Авдеевке, российские военные добиваются успехов в боях. Об этом заявил военный эксперт Евгений Норин. Он сравнил текущую ситуацию с боями за донецкий аэропорт в 2014–2015 годах.

По словам Норина, тактические успехи войск РФ "вместе сконвертировались в очень неприятную ситуацию" для ВСУ. Эксперт добавил, что российские подразделения создали большое количество неглубоких прорывов на разных участках фронта, однако каждый из них постепенно ухудшал положение ВСУ. В результате "их количество переросло в качество".

"В конечном итоге эта тактика иглоукалывания себя оправдала и у противника уже просто наступило истощение, когда мало войск, мало боеприпасов, низкий боевой дух, и в результате удалось наконец пырнуть супостата в то место, где ему больно", — подчеркнул Норин в беседе с "Лентой.ру".

Эксперт отметил, что по позициям ВСУ в Авдеевке часто наносятся бомбовые удары, число которых иногда достигает нескольких десятков в сутки. Успехи ВС РФ происходили благодаря тому, что российская авиация была насыщена корректируемыми бомбами, которые можно запускать с большого расстояния. Это позволило оттеснить группировку ВСУ на достаточную дистанцию, не заходя в зону поражения средств ПВО Украины.

Сводки военкоров: Сколько протянет гарнизон ВСУ в Авдеевке и что происходит в зоне СВО
Сводки военкоров: Сколько протянет гарнизон ВСУ в Авдеевке и что происходит в зоне СВО

А ранее Life.ru писал, что, по данным Financial Times, действия ВСУ в Авдеевке вызывают параллели с ситуацией в Артёмовске. Украинским войскам не хватает западных артиллерийских боеприпасов, из-за чего некоторые подразделения были вынуждены резко сократить свои возможности по ведению огня.

Обложка ©

Getty Images / Pierre Crom

Дарья Нарыкова
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