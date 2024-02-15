"Тактика иглоукалывания": Военный эксперт раскрыл, как российские бойцы истощили ВСУ в Авдеевке
Военный эксперт Норин заявил об истощении группировки ВСУ в Авдеевке в зоне СВО
ВСУ истощены в Авдеевке, российские военные добиваются успехов в боях. Об этом заявил военный эксперт Евгений Норин. Он сравнил текущую ситуацию с боями за донецкий аэропорт в 2014–2015 годах.
По словам Норина, тактические успехи войск РФ "вместе сконвертировались в очень неприятную ситуацию" для ВСУ. Эксперт добавил, что российские подразделения создали большое количество неглубоких прорывов на разных участках фронта, однако каждый из них постепенно ухудшал положение ВСУ. В результате "их количество переросло в качество".
"В конечном итоге эта тактика иглоукалывания себя оправдала и у противника уже просто наступило истощение, когда мало войск, мало боеприпасов, низкий боевой дух, и в результате удалось наконец пырнуть супостата в то место, где ему больно", — подчеркнул Норин в беседе с "Лентой.ру".
Эксперт отметил, что по позициям ВСУ в Авдеевке часто наносятся бомбовые удары, число которых иногда достигает нескольких десятков в сутки. Успехи ВС РФ происходили благодаря тому, что российская авиация была насыщена корректируемыми бомбами, которые можно запускать с большого расстояния. Это позволило оттеснить группировку ВСУ на достаточную дистанцию, не заходя в зону поражения средств ПВО Украины.
А ранее Life.ru писал, что, по данным Financial Times, действия ВСУ в Авдеевке вызывают параллели с ситуацией в Артёмовске. Украинским войскам не хватает западных артиллерийских боеприпасов, из-за чего некоторые подразделения были вынуждены резко сократить свои возможности по ведению огня.
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