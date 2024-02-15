"Тактика иглоукалывания": Военный эксперт раскрыл, как российские бойцы истощили ВСУ в Авдеевке

ВСУ истощены в Авдеевке, российские военные добиваются успехов в боях. Об этом заявил военный эксперт Евгений Норин. Он сравнил текущую ситуацию с боями за донецкий аэропорт в 2014–2015 годах.

По словам Норина, тактические успехи войск РФ "вместе сконвертировались в очень неприятную ситуацию" для ВСУ. Эксперт добавил, что российские подразделения создали большое количество неглубоких прорывов на разных участках фронта, однако каждый из них постепенно ухудшал положение ВСУ. В результате "их количество переросло в качество".

"В конечном итоге эта тактика иглоукалывания себя оправдала и у противника уже просто наступило истощение, когда мало войск, мало боеприпасов, низкий боевой дух, и в результате удалось наконец пырнуть супостата в то место, где ему больно", — подчеркнул Норин в беседе с "Лентой.ру".

Эксперт отметил, что по позициям ВСУ в Авдеевке часто наносятся бомбовые удары, число которых иногда достигает нескольких десятков в сутки. Успехи ВС РФ происходили благодаря тому, что российская авиация была насыщена корректируемыми бомбами, которые можно запускать с большого расстояния. Это позволило оттеснить группировку ВСУ на достаточную дистанцию, не заходя в зону поражения средств ПВО Украины.