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15 февраля, 09:10

Попытка удержать Авдеевку может стоить Киеву так же дорого, как Артёмовск, предупредили СМИ

FT: Действия ВСУ в Авдеевке вызывают параллели с ситуацией в Артёмовске

Желание удержать Авдеевку может обойтись властям Украины так же дорого, как и попытка сохранить контроль над городом Артёмовском. Об этом пишет Financial Times.

"Действия по укреплению в Авдеевке вызывают параллели с упорной, но в итоге безуспешной обороной Украиной Бахмута (Артёмовск. — Прим. Лайфа.)... Защита Авдеевки может стоить [Киеву] также дорого, в то время как украинской армии необходимо пополнить свои ряды посредством массовой мобилизации", — говорится в публикации.

Новый главком ВСУ Сырский заявил о переходе к обороне
Новый главком ВСУ Сырский заявил о переходе к обороне

Издание подчёркивает, что ситуацию осложняет нехватка у ВСУ западных артиллерийских боеприпасов, из-за чего некоторые подразделения были вынуждены резко сократить свои возможности по ведению огня. Несмотря на это, новоиспечённый главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский вместо команды на отступление посылает туда подкрепление.

К слову, сам Сырский, также известный в ВСУ как "мясник" и "генерал 200", в 2015 году руководил операцией в Дебальцеве, в результате которой украинские войска попали в котёл и понесли большие потери. Газета подчёркивает, что битва за Авдеевку станет для него испытанием.

Сводки военкоров: Сколько протянет гарнизон ВСУ в Авдеевке и что происходит в зоне СВО
Сводки военкоров: Сколько протянет гарнизон ВСУ в Авдеевке и что происходит в зоне СВО

Ранее Александр Сырский признал плачевность положения ВСУ в районе Авдеевки. Военачальник отметил численное преимущество ВС России, которые продолжают наращивать свои усилия. Тем временем на Украине признают, что скоро её войска могут потерять основную линию снабжения в этом пригороде Донецка.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Матвей Константинов
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