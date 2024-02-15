Попытка удержать Авдеевку может стоить Киеву так же дорого, как Артёмовск, предупредили СМИ
FT: Действия ВСУ в Авдеевке вызывают параллели с ситуацией в Артёмовске
Желание удержать Авдеевку может обойтись властям Украины так же дорого, как и попытка сохранить контроль над городом Артёмовском. Об этом пишет Financial Times.
"Действия по укреплению в Авдеевке вызывают параллели с упорной, но в итоге безуспешной обороной Украиной Бахмута (Артёмовск. — Прим. Лайфа.)... Защита Авдеевки может стоить [Киеву] также дорого, в то время как украинской армии необходимо пополнить свои ряды посредством массовой мобилизации", — говорится в публикации.
Издание подчёркивает, что ситуацию осложняет нехватка у ВСУ западных артиллерийских боеприпасов, из-за чего некоторые подразделения были вынуждены резко сократить свои возможности по ведению огня. Несмотря на это, новоиспечённый главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский вместо команды на отступление посылает туда подкрепление.
К слову, сам Сырский, также известный в ВСУ как "мясник" и "генерал 200", в 2015 году руководил операцией в Дебальцеве, в результате которой украинские войска попали в котёл и понесли большие потери. Газета подчёркивает, что битва за Авдеевку станет для него испытанием.
Ранее Александр Сырский признал плачевность положения ВСУ в районе Авдеевки. Военачальник отметил численное преимущество ВС России, которые продолжают наращивать свои усилия. Тем временем на Украине признают, что скоро её войска могут потерять основную линию снабжения в этом пригороде Донецка.