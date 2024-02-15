Попытка удержать Авдеевку может стоить Киеву так же дорого, как Артёмовск, предупредили СМИ

Желание удержать Авдеевку может обойтись властям Украины так же дорого, как и попытка сохранить контроль над городом Артёмовском. Об этом пишет Financial Times.

"Действия по укреплению в Авдеевке вызывают параллели с упорной, но в итоге безуспешной обороной Украиной Бахмута (Артёмовск. — Прим. Лайфа.)... Защита Авдеевки может стоить [Киеву] также дорого, в то время как украинской армии необходимо пополнить свои ряды посредством массовой мобилизации", — говорится в публикации.

Издание подчёркивает, что ситуацию осложняет нехватка у ВСУ западных артиллерийских боеприпасов, из-за чего некоторые подразделения были вынуждены резко сократить свои возможности по ведению огня. Несмотря на это, новоиспечённый главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский вместо команды на отступление посылает туда подкрепление.