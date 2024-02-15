Сводки военкоров: Сколько протянет гарнизон ВСУ в Авдеевке и что происходит в зоне СВО Как и когда будут варить Авдеевский котёл, на каких участках фронта продвигаются российские военные и что думают об этом военкоры — в материале Life.ru. 14 февраля, 21:40 Сколько протянет гарнизон ВСУ в Авдеевке и что происходит в зоне СВО. Обложка © t.me / V_Zelenskiy_official / National Guard of Ukraine

ДНР — что происходит в Авдеевке и Часовом Яре 15 февраля

Около 20% Авдеевки находится под контролем Армии России, основная дорога снабжения ВСУ на Орловку перерезана, оставшиеся три грунтовые дороги из города — под огнём российской артиллерии и дронов-камикадзе. Спикер группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что силы ВС РФ составляют порядка 50 000 опытных бойцов. При этом к сообщениям российских СМИ, заявлявших о скором освобождении города, военные эксперты пока относятся осторожно. Ряд военкоров полагает, что у ВСУ остаётся пара суток до большого котла на юге города.

— На ряде участков установлен контроль над ключевой дорогой снабжения противника, проходящей по Индустриальному проспекту, — отмечает военный эксперт Борис Рожин. — Противник также подтверждает утрату части позиций к югу от Авдеевского коксохима, включая автобазу, а также некоторых позиций к югу от места разрубания Авдеевки на две части.

При этом ВСУ в своих пабликах подтверждают факт боёв за автобазу, наблюдая продвижение военных РФ к заводу кварцевых песков.

Разговоры о том, что хунта сможет продвигаться по полям, разбивает видео с линии боевого соприкосновения, где, очевидно, царит непроходимая грязь и вязнет техника.

Ситуация в полях под Авдеевкой. Видео © t.me / Mikle1On

— Системно и полноценно гарнизон на таком снабжении содержать не получится. Поэтому зафиксируем факт: авдеевский гарнизон без деблокады долго не протянет, — считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Военкор Михаил Звинчук (Рыбарь) сообщает, что из Авдеевки выведена 116-я бригада ВСУ, в микрорайоне "Химик" осталась лишь небольшая сводная группа из нескольких БМП и танков: "Судя по всему, в командовании Генштаба Украины делают достаточно большую ставку на 3-ю ОДШБР "Азов"*, которая чуть ли не "в одиночку" должна удержать фронт (за счёт численности и укомплектованности)".

— Южнее АКХЗ в районе автобазы наши взяли под контроль все пути подхода к ней и ведут обработку противника на территории базы. Западнее Дач по радиоперехватам подтвердилась информация о переброске части 3-й штурмовой бригады. ВКС РФ и расчёты артиллерии накрывают вражеские позиции в 9-м квартале, откуда ведёт противник корректировку для ударов по нашим позициям и наступающим группам, — пишет Михаил Звинчук.

По мнению военного эксперта Бориса Рожина, ставка будет сделана на удержание горловины выступа и дорог через Орловку, потеря которых превратит ситуацию в котёл.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко напоминает, что ВСУ перебрасывают резервы в Часов Яр и под Авдеевку с упорством обречённого. А военные России уничтожают свежие силы ещё на подходе — в лесах сосредоточения.

Российский десант наступает на Часов Яр, проламывая оборону ВСУ и захватывая позиции, отмечают "Военкоры Русской весны". Паблик цитирует аналитику противника, где говорится о том, что для ВСУ в операционной зоне между Богдановкой и Ивановским ситуация продолжает ухудшаться. В качестве причины успешного продвижения войск РФ внимание уделяется массовому применению российскими подразделениями FPV-дронов. "Они просто выносят ими позиции ВСУ, нанося тяжёлые потери ранеными и убитыми. После того как боевой потенциал обороны сведён к минимуму, заходят штурмовые группы с их десантниками, имеющими соответствующую подготовку. Таким образом, применение БПЛА является ключевым оружием Армии России в том районе", — следует из сообщения.

Также фиксируется продвижение наших военных западнее Хромова, где идут бои. Здесь ВС РФ удалось вклиниться в оборону противника на расстояние до одного километра.

Ликвидация живой силы противника под Селидовом

Военкоры сообщают о колоссальной потере личного состава ВСУ на полигоне Селидово, который находится в 30 километрах западнее Авдеевки. Многократные удары ВС России по скоплению живой силы уничтожили и ранили до 1500 украинских военных, которые готовились к заходу в Авдеевский мешок, пишут эксперты. Оценки военкоров разнятся, но в любом случае звучащие цифры — это несколько сотен украинских солдат, которые не смогут теперь принять участие в боях.

Харьковская область — что происходит на Купянском направлении 15 февраля

Купянск и его пригород — под плотным обстрелом нашей артиллерии и РСЗО, артподготовка продолжается, пишут военкоры. Штурмовые группы активно продвигаются в районе Синьковки и южнее — в районе Табаевки, Кисловки и Котляровки.

— В районе Купянска заметное оживление с нашей стороны, — замечает военный эксперт Геннадий Алёхин. — Ощутимое продвижение на уровне ротно-батальонного звена. ВСУ бросили свои боеспособные силы в район Табаева, тем самым они оголили северный фланг Купянска. Наши совершили манёвр в районе Петропавловки и одновременно продвинулись у населённого пункта Ивановка. Там на некоторых участках нам удалось прорвать первую линию обороны противника. Одновременно усилились бои за Синьковку. Она уже находится в полукольце.

Также эксперт комментирует, что в районе Борового 200 человек из ВСУ отказались выполнять приказы. Там расположен немаловажный логистический центр противника. Через этот населённый пункт ВСУ ещё до недавнего времени перебрасывали боевую технику, боеприпасы и материально-технические средства. Согласно его информации, бунтовщиков забрали с фронта и отправили на Западную Украину.

В районе Борового 200 человек из ВСУ отказались выполнять приказы. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official

Минобороны отчитывается о поражении живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Табаевка и Петропавловка Харьковской области. На Купянском направлении подразделения Западной группировки отразили три атаки штурмовых групп 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Синьковки и Терн со стороны ДНР.

Западные СМИ о положении Украины

Не надеясь на транши, глава киевского режима решил отправиться в турне по Европе. New York Times пишет, что президент Украины посетит столицы Франции, Германии и Британии, где он обратится с просьбой о дополнительном финансировании для Украины на фоне уменьшающейся поддержки со стороны США и попытается обсудить гарантии безопасности.

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн считает, что конфликт на Украине внёс раскол в НАТО: "Разногласия усугубляются, и поражение ВСУ грозит альянсу распадом". По его словам, если ситуация на Украине не изменится, то трещины, которыми и так пошло НАТО, будут становиться всё глубже и глубже.

Негативно оценивается в западных СМИ борьба Владимира Зеленского с генералом Валерием Залужным, которая, по мнению Bloomberg, "обнажает раскол на Украине". А из опросов немецких каналов RTL и NTV следует, что более 60% жителей Германии считают, что Киев не сможет победить в противостоянии с Россией на Украине.

Негативно оценивается в западных СМИ борьба Владимира Зеленского с генералом Валерием Залужным, которая "обнажает раскол на Украине". Фото © president.gov.ua

Поддержка Украины со стороны Запада превосходит по масштабам план США по восстановлению Европы после Второй мировой войны, отметила президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо в интервью Politico.

"Финансовая помощь ЕС в реальном выражении намного больше, чем план Маршалла после Второй мировой войны, в процентном отношении к ВВП", — сказала чиновница. По словам Рено-Бассо, ЕБРР увеличил свой капитал на 4 млрд евро, чтобы усилить поддержку Украины, не сокращая при этом другие статьи расходов. С начала военного конфликта Киеву уже предоставлено 3,8 миллиарда евро в виде кредитов.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Дмитрий Шестопалов