Что хотят отобрать у России немцы, поляки и страны Прибалтики Самые близкие соседи могут стать самыми злейшими врагами, если решат, что вы им чего-то недодали. Западные страны – соседи России не стали исключением. 10 февраля, 21:40 Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эдгар Ринкевич. Обложка © ТАСС / EPA / NARONG SANGNAK, © EPA DANIEL IRUNGU, © EPA / Robert Ghement

Германия: современный вариант "похода на Восток"

Официально Германия не выдвигала претензий на бывший Кёнигсберг — современный Калининград, однако тенденция к этому есть. После распада СССР немцы пытались буквально вползти в Калининградскую область, сделав её по факту "немецкой автономией".

В 1990-х годах ультраправые немецкие организации создали целую программу по переселению немцев в российский регион. Особенно отличились книготорговец из Киля Дитмар Мунье (организация "Акция германский Кёнигсберг"); активист Зигфрид Годенау из Гильзерберга ("Акция помощи Восточной Пруссии"); Манфред Рёдер из "Прусского дела"; Зигфрид Годенау ("Содружество германский Восток").

Калининград. Фото © Shutterstock

Люди были все непростые. Зигфрид Годенау и Манфред Рёдер отличились в Германии нацистскими погромами, брат Манфреда Вальтер служил в СС, ещё один камрад — член христианского братства "Салем" Зигфрид Мюллер во время войны выполнял задачи по захвату нефтяных вышек в Ираке.

Они скупали в посёлке региона Ясная Поляна и в деревне Ольховатка земли, строили там дома, а затем перевозили туда немцев, в том числе и фольксдойче (российских немцев, которым по каким-либо причинам было отказано во въезде в Германию). Ясную Поляну даже переименовали в Тракенен. В 1998 году немцы стали строить второе поселение в Ясной Поляне. Его называли Агнес Мигель Седлунг.

Со временем Ясная Поляна превратилась в перевалочный пункт немцев: разговаривать на русском здесь было запрещено, а молодёжь воспитывалась в духе гитлерюгенда, молодёжной нацистской организации.

Проект "Тракенен" был пресечён Правительством России только в нулевых годах, а вдохновителю проекта Дитмару Мунье и братьям Редерам был запрещён въезд в Калининградскую область. Организация, занимающаяся вопросом переселения, была ликвидирована в 2015 году за нарушение российского законодательства. Немцы утихли, но о Калининградской области не забыли.

В последнее время их политики стали намеренно называть Калининград Кёнигсбергом. Это согласуется с политикой Германии — снабжать украинских нацистов оружием и посылать в Литву войска. Реваншистские настроения растут и поддерживаются из-за океана. Недаром в 2022 году, в годовщину нападения Германии на СССР, экс-спичрайтер Буша-младшего Дэвид Фрум написал в "Твиттере": "Почему Калининград ещё часть России?"

Польша: чем больше, тем лучше

Официально Польша не претендует на земли России, а вот неофициально аппетиты поляков только растут. Ещё бы! "Гиене Европы" не терпится взять реванш, ведь это Россия, по их мнению, не дала полякам остаться империей "от моря и до моря" — от Балтики до Чёрного моря. Польские националисты давно мечтают прибрать к рукам когда-либо захваченные российские земли. Призывы к этому звучат всё чаще. А на "Ютубе" то и дело появляются польские ролики, в которых современной польской молодёжи (на самом деле не только польской, но и русской) "объясняют", какой на самом деле должна быть Польша. При этом времена, когда такой страны не существовало, из роликов почему-то выпадают.

Экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Фото © Wikipedia

Если в конце XX века поляки претендовали только на Западную Украину и Белоруссию, то теперь в Польше открыто говорят о "ликвидации" Калининградской области.

Так, 6 февраля 2024 года экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак на портале Rzeczpospolita ("Речь Посполита") озвучил мечты панов-националистов: "В случае конфликта НАТО и России Кёнигсбергская область, ныне оккупированная россиянами, будет ликвидирована", — заверил генерал. И тут же "утешил" земляков заявлениями о том, что войск у России нет, всё задействовано на Украине, а значит, задача будет нетрудная. "Они без войск и без техники, у них нет танков, у них нет всего", — заявил Скшипчак. Где-то мы уже всё это слышали. Если быть точными, то на Украине с самого начала СВО.

Это не пустые слова: в 2023 году на дорожных указателях Польши название Калининград стали менять на польское название Кролевец.

Кроме Калининградской области поляки мечтают о Смоленской области как о территории, уплывшей из их рук в Смутное время. Претензии оправдывают тем фактом, что "земля полита польской кровью". О том, что нечего ходить к соседям и проливать там кровь, польские элиты предпочитают не вспоминать.

Дипломат и политолог Сергей Марков, досконально изучивший вопрос, считает, что аппетиты польских панов огромны — они включают в себя всю Прибалтику, Украину, Белоруссию и пять регионов России: Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Ростовскую области и Кубань. Причём планы эти, как повелось у поляков, согласованы с Британией, её целью является образование нового государства Европы, которое, по их замыслу, должно будет стать буфером между ЕС и осколками побеждённой России. Что на это сказать? Поляки — не первые и не последние мечтатели, чьи иллюзии разбились о Россию, словно волна о камень.

Литва: опять Калининград

Литва — ещё одно государство, которое спит и видит в своём составе Калининград. В 2017 году депутат Сейма Линас Бальсис публично предложил отобрать у России Калининград. Депутат мотивировал это тем, что "в Европе послевоенному миру приходит конец". В ответ на этот выпад Совет Федерации предложил Литве вернуть России Вильнюсский край, который вошёл в состав республики только после Великой Отечественной войны.

Мост королевы Луизы на границе, соединяющий Советск (Калининградская область Российской Федерации) и Панямуне (Литва). Фото © Shutterstock

Можно подумать, что это отдельный выпад отдельного депутата, но это не так. Литовцы, как и немцы, в 1990-х годах тоже хорошо "поработали" в Калининградской области над промывкой мозгов молодёжи. Делалось это через католических ксёндзов и сектантов, охотно сотрудничавших с литовской организацией "Совет по делам Малой Литвы", задачей которой стало обоснование незаконности владения Россией Калининградом и присоединение Малой Литвы к Большой. Бывали случаи, когда 12-летние дети после "духовных" занятий с иностранными наставниками громили русские могилы на кладбищах города Советска. Литовцы уже тогда называли Калининград Караляучусом. А в 2001 году ксёндз Анупрас Гауронскас даже звал папу римского к себе в гости.

А уж сколько "научных статей" о Калининградской области написано в Литве — не счесть. Учёные называют область то русским эксклавом, то анклавом и сетуют, что его принадлежность к России обуславливает его "неразвитость". Видимо, "неразвитость" состоит в присутствии в регионе российских ракетных комплексов "Искандер-М" и МиГ-31, вооружённых "Кинжалами".

Эстония и Латвия. Верните всё "наше"!

Эстония так и осталась в 1920 году, когда истёкшая кровью от нападения интервентов со всего мира Красная Россия подписала с ней Тартуский мирный договор. По нему к Эстонии отходил правый берег Нарвы: Эстонская Курляндия, волости Козе и Скарятино вплоть до Чудского озера и Печорский край. Города Печора и Ивангород вернулись в состав РФ только через 20 лет, после вхождения Эстонии в СССР, и стали частью Ленинградской и Псковской областей.

Договор между Россией и Эстонией до сих пор не подписан по вине Эстонии. Эстонцы вслух говорят, что претензий к России не имеют, а потом тихой сапой пытаются внести в договор изменения. Москве приходится отзывать свою подпись под изменённым текстом. А всё из-за того, что эстонским господам понравилось владеть чужой землёй. Рецидив случается раз в год, в январе. "Мы к России территориальных претензий не имеем! — высказался в 2019 году спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас. — Мы лишь хотим, чтобы наши земли вернулись. Россия аннексировала 5% территории Эстонии". Более того, Пыллуаас заявляет, что "все европейские государства признали Эстонию в этих границах". Каково?

Точно такая же история у российских территорий, на которые претендует Рига. Это Пыталовский район Псковской области с железнодорожным узлом Пыталово. В 1920 году территория отошла Латвии по Рижскому договору, а в 1940 году Латвия вошла в состав СССР и территории вернулись домой. Ситуация с договором долгое время была примерно такой же, как и в Эстонии. Латыши то заявляли, что не против договора, то принимали документы, по которым Латвия в одностороннем порядке могла выдвигать России претензии. Немудрено, что в ответ на такую наглость государств-карликов Россия могла ответить лишь одно: "Уши от мёртвого осла вам, а не Пыталовский район!"

Латвийская ССР. Рига. Фото © ТАСС / В. Николаев

Наконец, в 2007 году договор был подписан. Но "мир" на границе продлился недолго: спустя три года латвийские политики снова заговорили о том, как было бы хорошо, если бы Россия с бухты-барахты взяла бы да и подарила им кусок своей земли. Пыталово в Латвии называют почему-то "городом Абрене Абренского уезда" и даже рассматривают в Сейме в отношении города программы, обязующие Ригу "сохранять культурно-историческое наследие и историческую память города". Какой восхитительный предлог для распила денег.

Авторы Майя Новик