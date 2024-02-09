Гостевой визит : Как в Киеве обнаружили новейшую ракету "Циркон" Что означают сообщения западных и украинских СМИ об ударе по Киеву российской гиперзвуковой ракетой 3М22 "Циркон". 8 февраля, 21:40 Как в Киеве обнаружили ракету "Циркон". Коллаж Life.ru. Фото © Defense Express, © Shutterstock

После очередного ракетного удара в украинской столице обнаружили фрагменты ракеты "Циркон", которая совсем недавно поступила на вооружение Армии России.

Различные источники начали сообщать, что в Днепровском районе Киева обнаружены обломки российской гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон" после удара 7 февраля. Официальных подтверждений ни со стороны России, ни со стороны Украины нет. Украинское издание Defense Express заявляет, что ракету удалось сбить, и публикует фотографию воронки, оставленной после падения обломков.

Что известно о "Цирконе"

Из сообщений Министерства обороны Российской Федерации мы знаем, что ракета способна поразить цель на расстоянии от 350 до 1000 километров. Скорость — 8 Махов. Высота полёта — около 28 километров. Масса боевой части — от 300 до 400 килограммов. Стоит учесть, что показатели могут быть и выше.

Ракетный комплекс ЗМ22 "Циркон". Инфографика © Life.ru

Президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию в 2019 году рассказал о гиперзвуковой ракете "Циркон", способной поражать как морские, так и наземные цели. Её применение предусмотрено с морских носителей, серийных надводных кораблей и подводных лодок.

Китайские журналисты ещё в 2020 году писали, что западным странам нечем сбивать новейшую российскую ракету. Что уж говорить про Украину, у которой с системами противоракетной обороны всё плохо.

— Ракета обладает высокой скоростью полёта, её дальность относительно небольшая, поэтому среднее время обнаружения и перехвата ракеты противником может составлять менее пяти минут. Существующие системы морского базирования США и их союзников не могут отреагировать в столь короткие сроки, — отмечали авторы информационного агентства Синьхуа.

Сейчас "Циркон" стоит на вооружении одного фрегата и атомных подводных лодок, приписанных к Северному флоту.

Переполох в Киеве

Все доказательства, что Россия применила "Циркон", сводятся к одной фотографии обломка, на котором видна маркировка 3М22. Если же всё-таки был удар данной ракетой, то это первое применение. И пока вопросов больше, чем ответов.

Предполагаемая деталь ракеты "Циркон" и место её падения в Днепровском районе Киева (слева направо). Фото © Defense Express, © t.me / UA_National_Police

В начале января британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Danny Haiphong предупреждал о возможном разрушительном ударе "Цирконом".

— Русские ещё не применили свою самую передовую ракету "Циркон", которую, как мы знаем, уже начали производить серийно. Мы не в курсе, сколько таких стоит на вооружении, но это гиперзвуковая ракета, траекторию которой невозможно предугадать. Можно только представить себе, что произойдёт, если они её запустят, — говорил эксперт.

Возникает вопрос с носителем 3М22. Из открытых источников мы знаем, что ракета находится на Северном флоте, откуда до Киева свыше 2000 километров. Это может значить, что теперь её запускают с наземных комплексов.

— Так как "Циркон" предусматривает запуск со стандартной корабельной унифицированной пусковой установки, то его, по идее, можно запускать, как и ракету "Оникс", и с кораблей ЧФ, и береговых комплексов, и гипотетически могли "поженить" с самолётами семейств Су-27 и Су-57, — пишет автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев.

Это усложняет работу для противника. Если взлёты носителей "Кинжала" они видели, то, что творится на земле и куда поехала установка, понять куда сложнее.

А был ли "Циркон"?

Противник любит публиковать информацию о якобы сбитых российских ракетах и БПЛА. Как потом выясняется, например, "Герани" "сбивают" цехами для ремонта техники, то есть наше вооружение попадает куда нужно, а украинская сторона просто ставит галочки в послужной список.

Учитывая технические характеристики "Циркона" и место его базирования, никакой новейшей ракеты над Киевом могло и не быть, а информация украинских источников — очередной вброс, рассчитанный на внутренних читателей, а также на западных политиков. Посыл прост: мы удачно сбиваем их гиперзвуковые ракеты, дайте нам ещё ПВО.

— Необходимости применения "Циркона" на сегодняшний день не существует. Он предназначен для уничтожения командных пунктов и не тех объектов, по которым они заявляют. В целях обстрелов заявлено уничтожение энергетических объектов, заводских структур оборонпрома Украины. Нет необходимости применять "Циркон". Такая цель могла бы быть там, где Владимир Зеленский скрывается, — пояснил экс-начальник Зенитных ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев.

Пока официальных подтверждений применения "Циркона" нет. Из сводки российского оборонного ведомства мы знаем только то, что удар 7 февраля точно наносился.

— Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, — говорится в сообщении, но о 3М22 ни слова.

Сможет ли "Циркон" изменить ход СВО? 0 Конечно, ведь у противника нет противодействия Даже без этой ракеты Россия одержит победу Ход СВО изменится, когда мы произведём достаточное количество "Цирконов"

Авторы Даниил Черных