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14 февраля, 12:56

"Ситуация напряжённая": ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой

Представитель ВСУ: Главная линия снабжения под Авдеевкой скоро будет утрачена

ВСУ скоро могут потерять основную линию снабжения под Авдеевкой, заявил спикер украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой. По его словам, ситуация для войск Незалежной там складывается напряжённая.

"Ситуация там напряжённая и динамическая", — добавил он в разговоре с украинскими СМИ.

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Новый главком ВСУ Сырский заявил о переходе к обороне

Лиховой утверждает, что на случай утраты контроля над основной логистической артерией командование ВСУ предусмотрело запасные пути снабжения. Он добавил, что в городе уже несколько дней идут уличные бои, в которых украинские войска пытаются удержать его.

Ранее новоиспечённый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал плачевную ситуацию для украинских войск в районе Авдеевки. По словам военачальника, ВС России имеют численное преимущество и продолжают наращивать свои усилия.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Матвей Константинов
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