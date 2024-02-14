"Ситуация напряжённая": ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой

ВСУ скоро могут потерять основную линию снабжения под Авдеевкой, заявил спикер украинской оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой. По его словам, ситуация для войск Незалежной там складывается напряжённая.

"Ситуация там напряжённая и динамическая", — добавил он в разговоре с украинскими СМИ.

Лиховой утверждает, что на случай утраты контроля над основной логистической артерией командование ВСУ предусмотрело запасные пути снабжения. Он добавил, что в городе уже несколько дней идут уличные бои, в которых украинские войска пытаются удержать его.