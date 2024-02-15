"Наши пришли, родненькие": Житель Авдеевки расплакался, увидев бойцов с российскими флагами

Житель Авдеевки Пётр Михайлович, которого одним из первых эвакуировали из города российские военные, рассказал, что у него навернулись слёзы радости на глаза, когда он увидел бойцов с флагами РФ. Видео с историей мирного жителя опубликовал и.о. министра молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров в телеграм-канале.

Житель Авдеевки рассказал, что ВСУ уже на протяжении двух лет стреляют по мирному населению города, жилых домов там почти не осталось. По словам мужчины, ночь, когда украинские бойцы уничтожили четыре последних дома, он провёл в подвале, именно это помогло ему выжить. Когда Пётр Михайлович вышел утром, то увидел, что нет ни его дома, ни гаража. Мужчина также рассказал, что погибло много его соседей. Житель Авдеевки выразил надежду, что в скором времени получит российский паспорт и воссоединится с дочкой и внучкой.