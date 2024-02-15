"Наши пришли, родненькие": Житель Авдеевки расплакался, увидев бойцов с российскими флагами
Житель Авдеевки рассказал, что расплакался при встрече с бойцами ВС России
Житель Авдеевки Пётр Михайлович, которого одним из первых эвакуировали из города российские военные, рассказал, что у него навернулись слёзы радости на глаза, когда он увидел бойцов с флагами РФ. Видео с историей мирного жителя опубликовал и.о. министра молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров в телеграм-канале.
Эвакуированный житель Авдеевки рассказал, как обрадовался встрече с российскими военнослужащими после ударов ВСУ. Видео © Telegram / Макаров
"Как увидел российские флаги — заплакал. Наши пришли, родненькие!" — воскликнул мужчина.
Житель Авдеевки рассказал, что ВСУ уже на протяжении двух лет стреляют по мирному населению города, жилых домов там почти не осталось. По словам мужчины, ночь, когда украинские бойцы уничтожили четыре последних дома, он провёл в подвале, именно это помогло ему выжить. Когда Пётр Михайлович вышел утром, то увидел, что нет ни его дома, ни гаража. Мужчина также рассказал, что погибло много его соседей. Житель Авдеевки выразил надежду, что в скором времени получит российский паспорт и воссоединится с дочкой и внучкой.
Вместе с тем министр подчеркнул, что в Авдеевке ещё остаются мирные жители, которые с надеждой ждут полного освобождения города.
Ранее Life.ru писал, что новоиспечённый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал плачевную ситуацию для украинских войск в районе Авдеевки. По словам военачальника, ВС России имеют численное преимущество и продолжают наращивать свои усилия. Позднее один из представителей украинских войск заявил, что главная линия снабжения под Авдеевкой скоро будет утрачена. По данным Financial Times, желание ВСУ удержать Авдеевку может обойтись властям Украины так же дорого, как и попытка сохранить контроль над Артёмовском.
ТАСС / Станислав Красильников