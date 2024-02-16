Сводки военкоров: Что последует за ударами по Белгороду и как ВСУ будут выводить гарнизон из Авдеевки Первые итоги деятельности главкома ВСУ Сырского, какие уловки использует украинское командование для вывода гарнизона из Авдеевки и как продвигается штурм населённого пункта — Life.ru сообщает главное из сводок военкоров на 16 февраля. 15 февраля, 21:40 Что последует за ударами по Белгороду и как ВСУ будут выводить гарнизон из Авдеевки. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Удары по Белгороду

Деятельность нового главкома ВСУ Александра Сырского логично продолжает террористическую политику Киева, пытаясь превратить Белгород во второй Донецк. В результате обстрела белгородского торгового центра и территории школы №42, погибли шесть мирных граждан. Среди них — четрыхмесячный ребенок, коляску девочки прошило осколком украинского снаряда. Еще 17 человек получили ранения различной степени тяжести. О том, что удар ВСУ по Белгороду Москва вынесет на обсуждение Совета безопасности ООН, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Момент падения украинского снаряда у ТЦ в Белгороде. Видео © SHOT

В Минобороны сообщили, что над территорией области было сбито 14 реактивных снарядов от чешской РСЗО M-70 "Вампир". Как выяснили военные эксперты, теракт в Белгороде произведен с использованием 122-мм сербской ракеты повышенной дальности ER Grad 2000 (G2000). Известно, что сербы непосредственно ВСУ оружие не поставляли. Но это могли сделать их контрагенты, нарушив запрет на реэкспорт вооружений. В конце 2022 года Канада и Британия покупали у Белграда именно эти боеприпасы советского калибра.

Обломки реактивных снарядов разбросанных по Белгороду. Видео © SHOT

Если Россия уничтожает на поле боя живую силу противника, например, военный полигон в Селидово (ДНР), то Киев делает ставку на убийство обычных людей. Напомним, 30 декабря 2023 года ВСУ также обстреляли Белгород чешским оружием. Тогда комбинированный удар по городу Белгород включал две ракеты «Ольха», которые удалось перехватить российским ПВО, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire». Итогом предновогоднего теракта стали смерти 14 человек, в том числе двух детей, еще 108 человек пострадали.

Стоит учесть, что до утреннего обстрела Белгорода Армия России нанесла удары по военной инфраструктуре в Киеве, Виннице, Запорожье, Днепропетровске, Луцке Волынской области и в Хмельницкой области.

— Для предотвращения инцидентов, подобных обстрелу в Белгороде, необходимо как минимум усиление контрбатарейной борьбы при увеличении количества беспилотников, ведущих разведку вдоль российской границы. Как максимум — появление «санитарной зоны», для которой необходима организация наступления ВС РФ на Слобожанском направлении, — считает военный эксперт Михаил Звинчук (Рыбарь).

Как происходит демонтаж Авдеевкоского укрепрайона, 16 февраля

Российскими штурмовиками расширяется зона контроля вокруг АКХЗ и карьера. Вслед за автобазой продолжается закрепление отбитых у ВСУ в предыдущие дни позиций, сообщают военкоры о ходе продвижения наших войск в Авдеевке.

— Российские войска начали обходить затопленный Авдеевский карьер с западной стороны: подтверждается продвижение ВС РФ вдоль южного берега до улицы Шестакова, — отмечает военный эксперт Борис Рожин. — Противник все еще удерживает развалины зенитной части и укрепрайон «Чебурашка», а в Старой Авдеевке частично отводит силы к микрорайону «Химик». Также не прервано сообщение украинских формирований между Ласточкино и Авдеевкой: оно ведётся через Дурную балку прямо посреди полей.

Есть информация, что на территории части ПВО ВСУ есть подземный тоннель, уходящий в Авдеевку, по которому можно сообщаться под землей. По словам Рожина, наши штурмовики сосредоточили усилия на расширении зон прорыва и зачистке серых зон.

Минобороны России сообщает, что за сутки наши войска поразили четыре бригады ВСУ на южнодонецком направлении, противник потерял до 200 военных. А потери украинских подразделений на донецком направлении составили до 360 военных, 3 бронемашины, в том числе БМП Bradley и танк. Также сбит истребитель МиГ-29 ВС Украины в районе Краматорска.

Итоги первых дней деятельности главкома ВСУ Сырского

В интервью немецкому телеканалу ZDFheute главком ВСУ Александр Сырский заявил, что противник фактически на всей линии фронта ведёт наступление высокой интенсивности и что он [Сырский] лучше оставит какую-нибудь позицию, чем допустит гибель личного состава.

Итоги первых дней деятельности главкома ВСУ Сырскогою Фото © t.me / osirskiy

– На этом фоне логично будет предположить, что замысел украинского командования по экстренной переброске в Авдеевку подразделений 3 ОШБр «Азов»* может заключаться не в ротации сил, а в попытке вывода из вероятного окружения украинских вооружённых формирований с последующим выравниванием фронта по линии Бердычи – Тоненькое, – отмечает военный эксперт Максим Ювачёв.

Эксперт поясняет, что 3 ОШБр «Азов»* имеет нестандартную организационно-штатную структуру для бригады сухопутных войск Украины и имеет в своём составе: два штурмовых батальона, два механизированных батальона, два пехотных батальона, один танковый.

– В идеологическом плане костяк бригады составляют выходцы из первого состава националистического вооружённого формирования (полка) «Азов»*. Бригада позиционируется как добровольческая и формируется, как указано на сайте, высоко мотивированными бойцами, – напоминает Ювачёв.

По словам эксперта, сами же действия 3 ОШБр на северных окраинах Авдеевки командованием бригады обозначены как рейдовые, о чём свидетельствуют публикации в соцестях, где личный состав действует на автомобилях MRAP MaxxPro. Также пока неизвестно, «задействует ли 3 ОШБр весь свой боевой потенциал на Авдеевском направлении, где, по словам представителей бригады, им противостоит противник силами до 7 бригад», отмечает Максим Ювачёв.

– Автомобили типа MRAP – это колёсные бронемашины с усиленной противоминной защитой и защищённый от атак из засады. Машины такого типа громоздки, высокие и тяжёлые, свою эффективность они показали в операциях США в Ираке и Афганистане. Так как у противника отсутствовал общевойсковой потенциал сил и средств. Машины MRAP оптимизированы для движения по дорогам и им не хватает проходимости для передвижения по пересечённой местности, – считает Ювачёв.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Дмитрий Шестопалов