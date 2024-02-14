Когда деньги не в радость: Почему западные наёмники стали массово сбегать с Украины По данным Минобороны РФ, почти половина прибывших из-за рубежа в Незалежную боевиков уже уничтожена, столько же бежали восвояси. Почему они не готовы воевать за Украину даже за деньги? 13 февраля, 21:40 Работа расчётов РСЗО "Торнадо-Г" в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Участившиеся сообщения об уничтожении российскими войсками иностранных наёмников на Украине вызывают серьёзную тревогу у западных СМИ. По их мнению, "солдатам удачи" в Незалежной угрожает серьёзная опасность в связи с возросшими возможностями России. "Западные эксперты оборонной промышленности погибли в результате российского удара по украинскому оборонному заводу", — с таким заголовком вышел американский военный журнал Military Watch Magazine. "Россия, судя по всему, особенно выделила иностранные силы для нанесения ударов", — обеспокоены журналисты издания.

Удар по заводу "Экватор"

Как сообщили российские и зарубежные СМИ, Российские вооружённые силы нанесли удар беспилотниками по заводу "Экватор" в Николаеве, где под руководством иностранных инженеров производились дроны для украинской армии. Всего по заводу было нанесено три удара. Первый разнёс общежитие, в котором жили западные специалисты, второй уничтожил цех по сборке БПЛА, а третий пришёлся по ангарам с военной техникой и внедорожниками. "Помимо повреждения объекта, в результате удара погибло несколько иностранных специалистов, которые поддерживали усилия по производству дронов. Давление на оборонный сектор Украины значительно возросло", — сообщил Military Watch Magazine.

Боевая работа ТОС-1А "Солнцепёк" в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

По мнению издания, количество российских ударов по иностранным наёмникам в Незалежной будет только увеличиваться. "Российская промышленность успешно увеличила выпуск продукции в несколько раз по сравнению с довоенным уровнем", — говорится в публикации.

Наёмники

То, что на стороне ВСУ воюют наёмники из других стран, ни для кого не секрет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин ещё в самом начале спецоперации — в марте 2022 года — на совещании с членами Совета безопасности. — Что касается сбора со всего мира наёмников и направления их на Украину, мы видим: западные спонсоры Украины, украинского режима не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права, — сказал он.

На днях в интервью Такеру Карлсону Путин уточнил, какие именно из стран наиболее преуспели в вербовке боевиков для нацистского киевского режима. "Там есть наёмники из Соединённых Штатов. Больше всего наёмников из Польши, на втором месте — наёмники из США, на третьем — из Грузии", — рассказал он.

На стороне ВСУ воюют наёмники из других стран. Фото © ТАСС / EPA / Johan Nilsson

Однако прибытие этих "диких гусей", как называют наёмников, не сможет уберечь ВСУ от разгрома, а киевский режим — от краха. Поскольку на Украине их ждёт не "весёлое сафари" и не "лёгкая прогулка", как им обещали, а встреча с российскими бойцами, считающими наёмников такой же законной целью, как и боевиков ВСУ. Не случайно сразу же после начала прибытия наёмников в зону СВО стали появляться сообщения об их уничтожении, а также бегстве этих "героев" с Украины. По данным Минобороны РФ на начало июля прошлого года, из 11 765 прибывших на тот момент на Украину наёмников из 84 стран мира около 5000 были уничтожены российскими войсками и примерно столько же сбежали из Незалежной.

"По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение в ходе боевых действий 4845 иностранных наёмников в подавляющей части из США, Канады и европейских стран. Ещё 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины, разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима. Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наёмников", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как российские военные охотятся за наёмниками

Российские войска не намерены проявлять к иностранцам, воюющим за киевский режим, какое-либо снисхождение. "Вооружёнными силами России будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наёмников на территории Украины", — пообещал после публикации этих данных официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

И Армия России своё слово держит. Первые сообщения об уничтожении иностранных наёмников на Украине появились ещё в самом начале спецоперации. Так, 13 марта 2022 года Конашенков сообщил о ракетном ударе высокоточным оружием по находящимся на западе Украины объектам, где шёл сбор иностранных наёмников, а также находились склады натовского оружия. Под удар попали центры ВСУ в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворов. "В результате удара уничтожено до 180 иностранных наёмников и крупная партия иностранного вооружения", — заявил генерал.

Однако если тогда подобные сообщения были сравнительно редкими, то к настоящему времени они стали почти обыденными. Так, 25 ноября прошлого года Минобороны РФ сообщило, что российские войска поразили несколько баз иностранных наёмников, действующих в зоне СВО. — В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трём пунктам временной дислокации польских наёмников в районе населённого пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до 200 боевиков, — заявил Игорь Конашенков.

Также он сообщил, что в районах населённых пунктов Северск и Славянск в ДНР уничтожено ещё свыше 100 наёмников иностранного легиона, один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

"16 января она (Россия. — Прим. Лайфа) нанесла ракетный удар по штабам преимущественно французских европейских иностранных боевиков. Впоследствии российские источники сообщили, что объектом нападения были военные подрядчики и что в результате удара пострадало не менее 80 человек, из которых по меньшей мере 60 были убиты", — сообщил Military Watch Magazine уже в нынешнем году.

Работа расчётов РСЗО "Торнадо-Г" в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

23 января этого года ракетный удар был нанесён по месту размещения отряда иностранных наёмников в Салтовке Харьковской области. Военные корреспонденты сообщили, что удар опять наносился по наёмникам из Франции. По сообщениям других источников, пострадали также польские и британские наёмники, которые понесли серьёзные потери.

И таких примеров можно привести множество. Не случайно иностранные наёмники буквально массово побежали с Украины, едва им пришлось столкнуться с российскими войсками. Причину этого явления объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин. — Наёмнику нужны простор и безопасность. Он не готов ехать умирать под бомбами. Наёмнику хочется, как в Африке на сафари, ездить на "джихадмобиле", на тачанке, расстреливать слабого противника и чувствовать, что называется, адреналин. А когда ты лежишь в окопе и тебя утюжит русская авиация, а шансов у тебя совсем немного, то все себя сразу чувствуют маленькими и беззащитными, о чём и начинают писать. Поэтому очень многие наёмники, побывав там, сразу пытаются сбежать, — рассказал он.

Сейчас даже уже в самих США звучат призывы к американцам ни в коем случае не идти воевать за нацистский киевский режим. "Если вы думаете, что военные действия на Украине против России будут таким же сафари, как в Ираке и Афганистане, то вас ждёт отрезвляющий урок", — обратился к своим соотечественникам ветеран Вооружённых сил США Ноктис Дрейвен.

Остаётся надеяться, что этот призыв на Западе будет услышан. Тех же "диких гусей", которые всё же решатся прилететь на Украину, чтобы повоевать с русскими на стороне нацистского киевского режима, ждёт незавидная участь. Примеров тому более чем достаточно.

Авторы Владимир Дюжий